Al via le Votazioni per il Premio “Luce d’Impresa” 2024

L'Associazione Imprenditori Coratini è lieta di annunciare che da oggi e fino al 28 Febbraio 2025, prendono ufficialmente il via le votazioni per il Premio "Luce d'Impresa" 2024, il riconoscimento che celebra le eccellenze imprenditoriali del nostro territorio.Quest'anno il Premio "Luce d'Impresa" si arricchisce con nuove categorie oltre a quelle già consolidate – Imprenditore dell'anno e Coratini nel mondo - pensate per valorizzare ulteriormente il contributo delle aziende alla crescita del territorio e dell'economia locale.Un'occasione per premiare non solo i singoli imprenditori, ma anche quelle realtà che, grazie a dedizione, innovazione e tradizione, rappresentano un punto di riferimento nel panorama imprenditoriale. Squadre di Eccellenza – Perché nessun grande risultato si raggiunge da soli.Questa categoria premia i team e i leader aziendali che, con dedizione e spirito di squadra, rappresentano il vero motore delle imprese, trasformando visioni ambiziose in realtà concrete. Coltivatori di Tradizioni – L'agricoltura è da sempre un pilastro della nostra identità economica e culturale.Questo premio è dedicato alle aziende agricole che custodiscono e innovano il sapere contadino, garantendo prodotti di alta qualità e sostenibilità, e tramandando la ricchezza del territorio alle nuove generazioni. Laboratori di Eccellenza – La crescita passa attraverso la ricerca e la sperimentazione. Con questa categoria premiamo le imprese che investono nell'innovazione, superando i confini della tecnologia e portando nuove idee e soluzioni rivoluzionarie al territorio, contribuendo al progresso economico e sociale. Celebrando l'Export – L'eccellenza locale non ha confine​Come votare: Soci AIC: I soci potranno esprimere il proprio voto secondo le modalità interne stabilite dall'associazione.Pubblico: Tutti possono partecipare inviando un messaggio WhatsApp al numero +39 320 222 6590, indicando il nome del candidato e la categoria di appartenenza. Ogni numero telefonico può votare una sola volta per categoria.Le categorie e i candidati Imprenditore dell'Anno - Per chi ha dimostrato visione strategica e leadership, guidando il cambiamento e promuovendo la crescita del territorio.. • Nico e Pino Cordini – Cordini S.r.l. • Giuseppe Fiore – Fiore di Puglia S.r.l. • Vincenzo Labianca – Meditrans S.r.l. • Ettore Strippoli – Strippoli Mobili Etovia S.r.l.Coratini nel Mondo - Per coloro che, operando all'estero, hanno portato alto il nome di Corato. • CLAUDIO DI ZANNI - Senior Executive Moneyfarm • ROBERTO MAZZILLI - Chief It Corporate & Market System Officer di Telecom Italia • MARCELLO MONTENERO - Director compliance Europe di Viiv Healthcare • ALDO SCARINGELLA - Amministratore Unico di LC Publishing GroupSquadre di Eccellenza- Per i leader aziendali che incarnano la competenza e la dedizione nelle aziende di successo. • GIUSEPPE CANTATORE – LiveNetwork • MICHELE SCARINGELLA – Promoflora • CARLO TANDOI - Casillo Group Coltivatori di Tradizioni -Per le aziende agricole che preservano e innovano la tradizione agricola del territorio. • Lamafà Azienda Agricola • Micco • Masserie Zucaro • Masseria Torre Di Nebbia • PolliceBio Società Agricola S.r.l.Laboratori di Eccellenza - Per le aziende che investono nella ricerca e sviluppano soluzioni innovative: • Casillo Group – Casillo S.p.a. • Forza Vitale Italia S.r.l. • Pin Bike - FB Innovation S.r.l.s. Celebrando l'Export -Per le aziende che hanno portato i valori di Corato sui mercati internazionali. • Fiore Di Puglia S.r.l. • HomeWear S.r.l. • Suditalia Alimentari S.r.l. • Cantine Torrevento S.r.l.ni.Questo premio è dedicato alle aziende che hanno portato il valore del nostro territorio oltre i mercati nazionali, facendosi ambasciatrici della qualità coratina nel mondo e contribuendo alla crescita dell'export regionale. Saranno i soci AIC e il pubblico a decretare i vincitori di questa edizione, scegliendo chi, con il proprio impegno, continua a far brillare il nostro territorio.