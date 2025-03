Una leva per lo sviluppo: il convegno accende il dibattito sulla finanza straordinaria

Il convegno "Una leva per lo sviluppo", tenutosi ieri sera 5 marzo 2025 presso Borgo Sassi a Corato, ha registrato una significativa partecipazione di imprenditori, professionisti e rappresentanti del settore finanziario. L'evento, organizzato con il supporto di Azimut Capital Management e Azimut Direct, ha offerto un'importante occasione di confronto sulle opportunità offerte dall'ecosistema Azimut e sulla capacità dell'economia reale di sostenere la crescita delle imprese.La sala con numerose presenze ha dimostrato l'interesse sempre crescente del mondo imprenditoriale nei confronti degli strumenti di finanza straordinaria.L'incontro è stato aperto dai saluti di Claudio Amorese, presidente dell'Associazione Imprenditori Coratini (AIC), che ha sottolineato il ruolo cruciale dell'informazione e della consulenza per le aziende che vogliono svilupparsi in un contesto economico in continua evoluzione.Si sono succeduti una serie di interventi tra cui quello di Antonio Chicca di Azimut Direct, che ha illustrato le soluzioni finanziarie offerte dal gruppo Azimut per supportare la crescita delle imprese. Marco Bolognesi, CEO di Hera Fiduciaria, e Filippo Biagini, CEO di HI-LAB Insurance Engineering, hanno invece approfondito le strategie di gestione patrimoniale e i vantaggi della protezione assicurativa nel contesto aziendale.Un contributo di particolare rilievo è stato quello di Francesco Leone, dottore commercialista, che ha evidenziato "Il ruolo del Commercialista a fianco dell'impresa".Il suo intervento ha messo in luce l'importanza di una consulenza specializzata per orientare gli imprenditori verso le migliori opportunità di crescita e investimento.A moderare l'incontro, con competenza e dinamismo, sono stati Filippo De Nicolo, Financial Partner Azimut, Michele Laruccia, General Manager Azimut, e Giuseppe Lippolis, Business Manager Azimut. Il dibattito che ne è seguito ha offerto ai partecipanti la possibilità di approfondire ulteriormente i temi trattati e di confrontarsi direttamente con gli esperti presenti.L'incontro si è concluso con un buffet aperitivo, occasione per i presenti di continuare il networking in un clima più informale. La forte affluenza e l'interesse suscitato dagli argomenti affrontati hanno confermato la necessità di organizzare eventi simili, volti a divulgare tra gli imprenditori la conoscenza dei principali strumenti di finanza straordinaria."La partecipazione e il livello del dibattito dimostrano quanto sia fondamentale per le imprese conoscere e utilizzare al meglio le opportunità offerte dal mercato finanziario - ha dichiarato uno degli organizzatori -. Continueremo a promuovere incontri di questo tipo per supportare gli imprenditori nella loro crescita".L'appuntamento si chiude dunque con la promessa di nuove occasioni di approfondimento, affinché sempre più aziende possano accedere a strumenti innovativi per sostenere il proprio sviluppo.