Una leva per lo Sviluppo convegno dedicato alle imprese con voglia di crescere

Mercoledì 5 marzo si terrà a Corato, presso Borgo Sassi Eventi il convegno "Una leva per lo sviluppo" promosso da Associazione Imprenditori Coratini, in partnership con Azimut Capital Management, Azimut Direct, la partecipazione di soggetti come Hera Fiduciaria, HI-LAB Insurance Engineering e il patrocinio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani.Sarà una preziosa occasione per le aziende del territorio di incontrare i vertici di un importante attore del mondo finanziario italiano, quale Azimut, al fine di conoscere ed approfondire i principali strumenti di finanza straordinaria e le numerose possibilità che le imprese hanno a disposizione per finanziare i propri piani di crescita e sviluppo.Nell'incontro ci sarà anche un confronto tra esperti del settore finanziario e imprenditoriale per comprendere come l'economia reale possa supportare i piani di crescita delle imprese.Il programma prevede i saluti iniziali di Claudio Amorese, presidente dell'AIC Corato.Tra i relatori sono previsti Antonio Chicca, rappresentante di Azimut Direct; Marco Bolognesi, CEO di Hera Fiduciaria e Filippo Biagini, CEO di HI-LAB Insurance Engineering.A questi, seguirà di Francesco Leone, dottore commercialista, che interverrà sul tema "Il ruolo del commercialista a fianco dell'impresa"A moderare il dibattito saranno tre esperti del mondo Azimut: Filippo De Nicolo, Financial Partner Azimut; Michele Laruccia, General Manager Azimut; Giuseppe Lipolis, Business Manager Azimut.L'accredito degli ospiti è previsto alle 17.30, mentre i lavori inizieranno alle 18,00 per terminare intorno alle 20,00.A seguire un buffet aperitivo per favorire tra i partecipanti un momento di networking informale.L'evento è libero e gratuito, e per i commercialisti la partecipazione darà diritto all'acquisizione di crediti formativi validi ai fini della Formazione Professionale Continua.Per maggiori informazioni, è possibile contattare l'organizzazione all'indirizzo segreteria@imprenditoricorato.it o al numero 3357685659.