L'associazione degli imprenditori coratini annuncia il premio "Luce d'Impresa"

Le Categorie del Premio "Luce D'Impresa" 2024

Coltivatori di Tradizioni : Premiamo le aziende agricole che, con profondo rispetto per la terra e una visione rivolta al futuro, sanno preservare e innovare le nostre tradizioni agricole. Queste realtà promuovono qualità e sostenibilità, portando avanti il patrimonio del territorio e rendendo la nostra storia viva e accessibile alle nuove generazioni.

Laboratori di Eccellenza : Onoriamo le imprese che, investendo nella ricerca, superano i confini della tecnologia e portano idee innovative e soluzioni rivoluzionarie al nostro territorio. Queste aziende sono veri e propri "laboratori viventi," dove ogni giorno sperimentano e creano nuovi standard di eccellenza, elevando il progresso a nuovi livelli e contribuendo a un futuro sempre più avanzato e sostenibile.

Squadre d'Eccellenza : Un omaggio a quei team e leader aziendali in qualità di collaboratori e dirigenti che, grazie alla loro competenza e dedizione, rappresentano il cuore pulsante delle aziende di successo.

Celebrando l'Export : premiamo le aziende che portano oltre i confini i valori del nostro territorio, rappresentando l'eccellenza coratina sui mercati internazionali e facendo risuonare la nostra tradizione e qualità nel mondo.

Coratini nel Mondo: Questo premio è destinato ai concittadini che, con impegno e successo, portano alto il nome di Corato all'estero, dimostrando che l'eccellenza non conosce confini.

L'associazione degli imprenditori coratini (AIC) è orgogliosa di annunciare l'edizione 2024 del" che è più di un riconoscimento: è un messaggio di fiducia e gratitudine verso tutte quelle aziende e quei leader che, con coraggio e determinazione, affrontano le sfide del mondo moderno. Vogliamo che ogni impresa del nostro territorio si senta rappresentata e coinvolta, partecipe di un grande progetto di crescita collettiva e di ispirazione reciproca.Il Premio "Luce D'Impresa" èOgni categoria del premio rappresenta un pilastro della nostra economia, valorizzando tanto l'innovazione quanto la tradizione e riconoscendo chi, con costanza e determinazione, si distingue nei mercati locali e internazionali.Il Presidente Amorese "AIC crede fermamente nel potenziale delle nostre imprese e dei nostri imprenditori, vche ogni giorno affrontano sfide con passione e visione. Con il Premio "Luce D'Impresa" vogliamo accendere un riflettore sulle loro storie, sui loro successi e sull'impatto che hanno sulla nostra comunità.Questa è un'iniziativa che mira non solo a celebrare l'eccellenza, ma anche a incoraggiare la crescita e a ispirare nuovi traguardi e le generazioni future."A partire dal 15 novembre, sul sito imprenditoricorato potranno essere reperite le informazioni relative alle modalità di candidatura e di voto. Le fasi di candidatura e votazione si svolgeranno nelle settimane successivi, coinvolgendo la comunità in un percorso che culminerà nel gala di premiazione, previsto per i primi mesi del 2025. Una celebrazione che renderà onore alle eccellenze imprenditoriali del nostro territorio, riconoscendo il valore e l'impatto delle aziende locali.Siamo entusiasti di riunire la nostra comunità imprenditoriale in questo evento che accende una luce sul futuro di Corato, celebrando l'eccellenza, la passione e la capacità di innovare. Insieme, costruiremo una realtà dove ogni impresa, piccola o grande, possa brillare e continuare a fare la differenza.