Nicola Nocella ospite d'onore alla Cena di Gala del Premio Luce d'Impresa

Sarà Nicola Nocella, attore, autore e già candidato al David di Donatello, l'ospite d'onore della Cena di Gala del Premio Luce d'Impresa, l'evento che celebra l'eccellenza, l'innovazione e la visione imprenditoriale della città di Corato.Artista poliedrico, Nocella è tra i volti più intensi e riconoscibili del cinema italiano contemporaneo. A poche ore dalla presentazione in anteprima al Bif&st del suo ultimo film "La settimana senza Dio", prodotto in Tunisia, l'attore sarà presente al Gala, testimoniando ancora una volta la sua capacità di dialogare con mondi diversi: arte, impresa, comunicazione.Oltre al suo percorso artistico, Nicola Nocella si è distinto anche come formatore e team builder per Nike Europe, collaborando a progetti che uniscono creatività, leadership e spirito di squadra.Con la sua capacità di coinvolgere, motivare e ispirare, ha saputo trasportare il linguaggio del teatro e del cinema all'interno di dinamiche aziendali e collettive, generando esperienze trasformative.Comunicatore empatico e brillante, capace di unire profondità e leggerezza, Nicola Nocella rappresenta quel ponte ideale tra cultura e impresa, tra visione e azione, che il Premio Luce d'Impresa intende valorizzare.