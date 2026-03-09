Cuore di Donna, terza edizione da record

La terza edizione di #CuoreDiDonna si è chiusa con un successo che supera ogni aspettativa. L'evento, organizzato dall'Associazione Salute e Sicurezza in collaborazione con la Wellness-Evolution Famiglia Scarigella e SerCorato, si è svolto l'8 marzo 2026 e ha visto una partecipazione straordinaria, con oltre 150 persone presenti fino alla chiusura delle attività, avvenuta alle ore 19.Patrocinata dalla Regione Puglia, dal Comune di Corato e da ASL Bari, l'iniziativa ha riunito professionisti di alto profilo impegnati nella promozione della salute femminile.Tra loro la Dott.ssa Ceglia, il Dott. Capogna, la Dott.ssa Vannini e il personale qualificato dell'Associazione, che hanno messo a disposizione competenze e sensibilità per un'intera giornata dedicata alla prevenzione.Nel corso dell'evento sono state effettuate 152 visite, con 11 persone indirizzate a ulteriori approfondimenti diagnostici: un dato che conferma l'importanza di iniziative capaci di intercettare precocemente situazioni meritevoli di attenzione.Un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutti i partecipanti, ai medici, ai soci dell'Associazione Salute e Sicurezza, all'amministrazione comunale di Corato per il costante supporto, e ai collaboratori della Wellness Evolution e di SerCorato, che hanno contribuito alla piena riuscita della manifestazione.Cuore di Donna si conferma così un appuntamento fondamentale per la comunità, un momento in cui la prevenzione diventa gesto concreto, condiviso e partecipato. La salute delle donne resta al centro, con l'impegno di continuare a costruire percorsi di consapevolezza e cura.