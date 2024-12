L'Adriatica Industriale Virtus Corato batte Ruvo e torna capolista

Tutto facile per l'Adriatica Industriale Virtus Corato che batte facilmente il Fiore di Puglia Ruvo e, grazie alla contemporanea sconfitta della Duma Bari ad Apricena, si regala un Natale da capolista della Divisione Regionale 1, sia pur in coabitazione proprio coi baresi, battuti però nello scontro diretto.L'avvio dei coratini è di quelli importanti. La tripla di Liso mette subito in chiaro quale sarà il tenore del match dei virtussini che in un attimo sono sul 14-2 (di Ricci il canestro ospite). Ruvo si interstardisce da 3 punti e non trova il canestro mentre Corato in contropiede e sfruttando le larghe maglie difensive ruvesi vola via con i canestri di Maldera, Mazzilli, Scaringella e Piccarreta.Il match segue lo stesso copione nei successivi minuti in cui coach Carnicella comincia a ruotare I suoi uomini.I ruvesi sono più precisi in attacco ma i coratini restano comunque in controllo segnando a ripetizione. Chiusura di quarto con un break ruvese di 6-0 che porta il punteggio al decimo sul 29-19. Al rientro in campo sono i padroni di casa a riprendere a segnare. I virtussini trovano un controbreak di 8-0 firmato Piarulli e Petrone, elementi preziosi della panchina biancoblu, che riporta Ruvo a distanza di sicurezza (37-19). La tripla ospite di Amato tiene viva la gara ancora per poco: con I canestri di uno scatenato Amendolagine ed ancora di Piarulli, la Virtus provvede definitivamente ad indirizzare l'esito del match. Il quarto si chiude con l'Adriatica Industriale in totale controllo che va all'intervallo lungo avanti 53-28.Terzo quarto che comincia così come si era chiuso il secondo. L'Adriatica Industriale gestisce la partita ed ha buon gioco grazie ad una ottima difesa nel tenere i pur volenterosi avversari a distanza di sicurezza. Lasorsa e capitan Tarricone segnano punti pesanti con Corato sempre padrona del campo nell'entusiasmo del PalaLosito (60-36). Tutto il roster Virtus fa bene la sua parte ed al 30esimo il tabellino dice 66-46. Ultimo quarto in cui non c'è praticamente storia con Corato che controlla agevolmente il match e riesce a mandare tutti a referto. Finisce quindi 89-54 con il PalaLosito che festeggia la sua imbattibilità stagionale in questo girone di andata e l'Adriatica Industriale Virtus Corato che dà appuntamento a tutti al 2025.