L'Adriatica Industriale Virtus Corato chiude il 2025 con una sconfitta contro EuroBasket Foggia

L'Adriatica Industriale Virtus Corato chiude il girone d'andata ed il suo 2025 con una sconfitta al PalaLosito contro la capolista EuroBasket Foggia. Una gara che i foggiani hanno meritato di vincere, apparendo da subito più in palla dei coratini che incappano nella loro peggiore giornata.Avvio subito di marca foggiana, che scatta meglio dei coratini e prende subito il comando delle operazioni con i canestri di Cicivè e Luca Vigilante mentre Corato crea ma non concretizza.Col passare dei minuti il vantaggio di Foggia cresce (5-13) e il solo Allegretti prova a tenere in scia i coratini. Il quarto però rimane in mano all'Eurobasket, che tiene sotto controllo la reazione virtussina conquistando importanti rimbalzi in entrambi i pitturati. Il quarto si chiude sul 15-19 per gli ospiti.Secondo periodo molto più equilibrato del primo. L'Eurobasket provava la fuga ma finalmente Corato reagiva e rispondeva colpo su colpo. La rimonta coratina si concretizzava sul finale di quarto con i canestri di D'Introno, Cuomo e Mazzilli.A pareggiare la contesa e far esplodere il PalaLosito ci pensava un canestro di Amendolagine (27 pari) ma gli ultimi minuti prima dell'intervallo erano fatali ai baresi che incappano in un pesante break ad opera degli ospiti. Foggia trova canestri importanti concretizzando con 8 punti di Luca Vigilante un mortifero 0-11 che gela il PalaLosito mandando le due squadre al riposo sul 27-38.Al ritorno sul parquet dopo l'intervallo Corato è più che mai decisa a invertire le sorti della gara ma inizialmente i foggiani contengono e respingono bene i tentativi biancoblu.Il PalaLosito prova a spingere i baresi ma Dell'Aquila ed ancora Vigilante riportano l'Eurobasket sul +12 (36-48). La Virtus non molla e prova a ricostruire la sua gara partendo dalla difesa.Negli ultimi due minuti i coratini si affidano ad Amendolagine ed Eremita che dalla lunetta segnano punti importanti prima che la tripla di Liso quasi in chiusura di quarto non alimenti la fiamma della rimonta. Corato chiude infatti sotto 45-52 ma convinta di poter ancora dire la sua nell'ultimo quarto.Nell'ultimo quarto ci si aspetta infatti una Virtus alla riscossa ma Foggia parte meglio invece e stronca subito le velleità di un Corato che invece non riesce a trovare soluzioni offensive.I foggiani blindano la retina e Corato non riesce a segnare per parecchi minuti mentre Foggia confeziona il break di 0-9 che di fatto decide il match (45-61). il primo punto dei coratini arriva dopo quasi 8 minuti con un libero di Liso ma la partita è ormai in mano ai foggiani che chiudono 48-66 e festeggiano il Natale da primi in classifica.Adriatica Industriale Virtus Corato – Eurobasket Foggia 48 – 66CORATO: Allegretti 10, Scaringella 2, Mazzilli 3, Liso 6, D'Introno 3, Amendolagine 9, Eremita 2, Maldera ne, Cuomo 10, Piarulli, D'Avanzo 3. All. Carnicella Ass. All. Ferrante – MalerbaFOGGIA: Cicivè 12, Dell'Aquila 6, Cagnetta 3, Vigilante 22, Papa ne, Vigilante C. 2, Padalino 3, Sebastio, Lobasso 16, Russo ne. All. PapaARBITRI: Laterza di Mola di Bari (BA) e Pirro di BariPARZIALI: 15-19 27-38 45-52 48-66