LAdriatica Industriale Virtus Corato
LAdriatica Industriale Virtus Corato
Basket

L'Adriatica Industriale Virtus Corato chiude il 2025 con una sconfitta contro EuroBasket Foggia

I coratini incappano nella loro peggiore giornata

Corato - martedì 23 dicembre 2025 10.50 Comunicato Stampa
L'Adriatica Industriale Virtus Corato chiude il girone d'andata ed il suo 2025 con una sconfitta al PalaLosito contro la capolista EuroBasket Foggia. Una gara che i foggiani hanno meritato di vincere, apparendo da subito più in palla dei coratini che incappano nella loro peggiore giornata.

Avvio subito di marca foggiana, che scatta meglio dei coratini e prende subito il comando delle operazioni con i canestri di Cicivè e Luca Vigilante mentre Corato crea ma non concretizza.

Col passare dei minuti il vantaggio di Foggia cresce (5-13) e il solo Allegretti prova a tenere in scia i coratini. Il quarto però rimane in mano all'Eurobasket, che tiene sotto controllo la reazione virtussina conquistando importanti rimbalzi in entrambi i pitturati. Il quarto si chiude sul 15-19 per gli ospiti.

Secondo periodo molto più equilibrato del primo. L'Eurobasket provava la fuga ma finalmente Corato reagiva e rispondeva colpo su colpo. La rimonta coratina si concretizzava sul finale di quarto con i canestri di D'Introno, Cuomo e Mazzilli.

A pareggiare la contesa e far esplodere il PalaLosito ci pensava un canestro di Amendolagine (27 pari) ma gli ultimi minuti prima dell'intervallo erano fatali ai baresi che incappano in un pesante break ad opera degli ospiti. Foggia trova canestri importanti concretizzando con 8 punti di Luca Vigilante un mortifero 0-11 che gela il PalaLosito mandando le due squadre al riposo sul 27-38.

Al ritorno sul parquet dopo l'intervallo Corato è più che mai decisa a invertire le sorti della gara ma inizialmente i foggiani contengono e respingono bene i tentativi biancoblu.

Il PalaLosito prova a spingere i baresi ma Dell'Aquila ed ancora Vigilante riportano l'Eurobasket sul +12 (36-48). La Virtus non molla e prova a ricostruire la sua gara partendo dalla difesa.

Negli ultimi due minuti i coratini si affidano ad Amendolagine ed Eremita che dalla lunetta segnano punti importanti prima che la tripla di Liso quasi in chiusura di quarto non alimenti la fiamma della rimonta. Corato chiude infatti sotto 45-52 ma convinta di poter ancora dire la sua nell'ultimo quarto.

Nell'ultimo quarto ci si aspetta infatti una Virtus alla riscossa ma Foggia parte meglio invece e stronca subito le velleità di un Corato che invece non riesce a trovare soluzioni offensive.

I foggiani blindano la retina e Corato non riesce a segnare per parecchi minuti mentre Foggia confeziona il break di 0-9 che di fatto decide il match (45-61). il primo punto dei coratini arriva dopo quasi 8 minuti con un libero di Liso ma la partita è ormai in mano ai foggiani che chiudono 48-66 e festeggiano il Natale da primi in classifica.

Adriatica Industriale Virtus Corato – Eurobasket Foggia 48 – 66
CORATO: Allegretti 10, Scaringella 2, Mazzilli 3, Liso 6, D'Introno 3, Amendolagine 9, Eremita 2, Maldera ne, Cuomo 10, Piarulli, D'Avanzo 3. All. Carnicella Ass. All. Ferrante – Malerba
FOGGIA: Cicivè 12, Dell'Aquila 6, Cagnetta 3, Vigilante 22, Papa ne, Vigilante C. 2, Padalino 3, Sebastio, Lobasso 16, Russo ne. All. Papa
ARBITRI: Laterza di Mola di Bari (BA) e Pirro di Bari
PARZIALI: 15-19 27-38 45-52 48-66
  • Basket
Anche a Corato ridotte le compartecipazioni economiche per usufruire del servizio di assistenza domiciliare e integrata
23 dicembre 2025 Anche a Corato ridotte le compartecipazioni economiche per usufruire del servizio di assistenza domiciliare e integrata
Fas Basket Corato, la sua prima vittoria al PalaLosito contro la Basket School Messina
23 dicembre 2025 Fas Basket Corato, la sua prima vittoria al PalaLosito contro la Basket School Messina
Altri contenuti a tema
L'Adriatica Industriale Virtus Corato torna a vincere in trasferta L'Adriatica Industriale Virtus Corato torna a vincere in trasferta Battuti i foggiani con 53-70
Trasferta ad alta quota: la Virtus Corato fa visita ad Apricena Trasferta ad alta quota: la Virtus Corato fa visita ad Apricena Domenica 14 dicembre i biancoblù saranno di scena in uno dei campi più difficili del campionato
Successo casalingo per l'Adriatica Industriale Virtus Corato Successo casalingo per l'Adriatica Industriale Virtus Corato I coratini battono nettamente la Libertas Foggia 91-56
"Tuttanaltrastoria": nasce la prima social community del basket pugliese Associazioni "Tuttanaltrastoria": nasce la prima social community del basket pugliese Un nuovo progetto digitale unisce società, giocatori, dirigenti e appassionati in un racconto corale che celebra la pallacanestro pugliese, tra memoria, passione e futuro
La Fas basket Corato cerca il tris di vittorie a rende La Fas basket Corato cerca il tris di vittorie a rende I coratini di coach Juan Manuel Gattone contro la formazione di casa con l'obiettivo di conquistare il terzo successo di fila
Fas Basket Corato agli spareggi nazionali DNG Under 19 Eccellenza Fas Basket Corato agli spareggi nazionali DNG Under 19 Eccellenza Battuta l'avversaria Sant'Antimo
Adriatica Industriale Virtus Corato, contro il Cus Bari per continuare la corsa Adriatica Industriale Virtus Corato, contro il Cus Bari per continuare la corsa Si giocherà domenica 2 marzo alle ore 19 al PalaCus di Lungomare Starita
Fas Basket Corato, L'under 17 eccellenza approda alla fase interregionale Fas Basket Corato, L'under 17 eccellenza approda alla fase interregionale Ora per la Fas Basket Corato c'è il girone interregionale, composto da 6 squadre
Anche quest'anno la Parrocchia Madonna delle Grazie di Corato propone il Presepe Vivente
22 dicembre 2025 Anche quest'anno la Parrocchia Madonna delle Grazie di Corato propone il Presepe Vivente
“Pari o Dis-pari? Disabilità e parità di genere non sono un gioco” si conclude con una esposizione di immagini a Corato
22 dicembre 2025 “Pari o Dis-pari? Disabilità e parità di genere non sono un gioco” si conclude con una esposizione di immagini a Corato
Nuova Matteotti Corato, al quarto posto in classifica dopo la seconda vittoria consecutiva
22 dicembre 2025 Nuova Matteotti Corato, al quarto posto in classifica dopo la seconda vittoria consecutiva
Coinvolti 110 studenti alla prima edizione di “In cammino per Ventotene”
22 dicembre 2025 Coinvolti 110 studenti alla prima edizione di “In cammino per Ventotene”
6
"Cosa pensa davvero Corato?” Il sondaggio che dà voce ai cittadini
22 dicembre 2025 "Cosa pensa davvero Corato?” Il sondaggio che dà voce ai cittadini
Piazza Abbazia tra tipicità gastronomiche e musica dal vivo: "S Frisce Quaratine " e "Corato Sound Fest "
22 dicembre 2025 Piazza Abbazia tra tipicità gastronomiche e musica dal vivo: "S Frisce Quaratine" e "Corato Sound Fest"
Il Corato chiude l’anno con un pareggio: termina 1-1 contro la Rinascita Rutiglianese
21 dicembre 2025 Il Corato chiude l’anno con un pareggio: termina 1-1 contro la Rinascita Rutiglianese
Il Natale dell'I.C. Tattoli-De Gasperi a fianco di Medici senza frontiere
21 dicembre 2025 Il Natale dell'I.C. Tattoli-De Gasperi a fianco di Medici senza frontiere
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.