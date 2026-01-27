Adriatica Industriale Virtus Corato, importante e sofferta vittoria contro Trani
Adriatica Industriale Virtus Corato, importante e sofferta vittoria contro Trani
Basket

Adriatica Industriale Virtus Corato, importante e sofferta vittoria contro Trani

I ragazzi di coach Felice Carnicella regolano la Fortitudo Trani 63-56 al PalaLosito

Corato - martedì 27 gennaio 2026 11.29 Comunicato Stampa
Torna alla vittoria l'Adriatica Industriale Virtus Corato. Dopo la sconfitta esterna di domenica scorsa a Manfredonia i ragazzi di coach Felice Carnicella regolano la Fortitudo Trani 63-56 al PalaLosito. Un match difficile e complicato per i coratini, privi di Liso, ma vinto con grande voglia e determinazione. Partono forte i biancoblue, aggressivi e concentrati. D'Avanzo e Cuomo con i loro canestri propiziano l'8-2 dell'avvio di gara: i coratini in un primo momento controllano ma non concretizzano la mole di gioco prodotta (12-3).

Arriva poi la reazione di Trani che, con i canestri di Piemontese, Stella e Lettini recupera lo svantaggio e piazza un break di 1-10 che la riporta in parità (13-13), senza che Corato riesca a trovare le contromisure giuste. Finale di quarto con gli ospiti che continuano a spingere e trovano il primo vantaggio del match proprio a fil di sirena con la penetrazione vincente di Cartago (15-16 dopo 10 minuti) Avvio di secondo quarto interessante ed aggressivo da parte di entrambe le squadre. È Trani a farsi preferire tenendo il vantaggio nel punteggio ma la Virtus resta attaccata, vogliosa di riprendere il comando delle operazioni (20-22).

La tripla di Scaringella ridà il vantaggio ai coratini (23-22) ma la gara non riesce a trovare un padrone con i due team che restano praticamente incollati nel punteggio. Si segna poco, con le difese che spesso hanno la meglio sugli attacchi. Nell'alternanza dei vantaggi prova sul finale di quarto Trani a prendersi un piccolo vantaggio con 4 punti consecutivi di Lettini, ma un canestro di Mazzilli tiene Corato ad un possesso di distanza. Si va così all'intervallo con Trani avanti 35-32. Terzo quarto in cui non cambia il tema tattico del match. Corato prova a ricucire il piccolo gap di svantaggio ma Trani inizialmente con Cartago e Piemontese mantiene il vantaggio.

La Virtus, spinta dai canestri di Scaringella e Mazzilli in campo, finalmente riesce a pareggiare il match proprio con i liberi del suo numero 24 (40-40). Corato poi trova il sorpasso sempre dalla lunetta con D'Introno ma l'equilibrio non si spezza e Trani resta a contatto e sempre nel vivo del match. Nel finale sono Allegretti ed ancora Cuomo a dare ai coratini il 50-47 con cui si chiude la terza frazione. Nell'ultimo quarto si segna col contagocce. La tensione in campo è tanta, il match diventa molto fisico e lo spettacolo ne risente. Tanti gli errori al tiro ed i falli fischiati con conseguenti tiri liberi, con la Virtus che riesce a gestire il vantaggio, sia pur di stretta misura, con Cuomo e D'Introno (53-50). La Virtus, nell'arco di un periodo in cui si continua a segnare poco, con due liberi di Mazzilli e un canestro di Scaringella vola sul +7 (57-50) ma Trani non molla e con 4 punti consecutivi si riporta ad un possesso di distanza a meno di un minuto dal termine con Lettini (57-54). Il finale è incandescente e per cuori forti. Trani trova il -1 con Stella, Allegretti segna un libero e sul rimbalzo del secondo D'Introno subisce un fallo e va ancora in lunetta sul 58-56.

Il numero 32 segna solo un libero ma Trani fa fallo a rimbalzo e manda ancora in lunetta Corato che però sbaglia i liberi. Alla fine è Mazzilli, a siglare in maniera glaciale, sempre dalla lunetta, i 5 liberi consecutivi che regalano la sofferta vittoria ai coratini con la gara che finisce 63-56.

ADRIATICA INDUSTRIALE VIRTUS CORATO - FORTITUDO TRANI 63 – 56
CORATO: Allegretti 5, Scaringella 20, Mazzilli 15, Liso ne, D'Introno 9, Amendolagine, Eremita, Maldera, Cuomo 9, Piarulli, D'Avanzo 5. All. Carnicella Ass. All. Ferrante – Malerba
TRANI: Lettini 15, De Palma, Tricarico 2, Miccoli, Fracchiolla 3, Mema ne, Stella 8, Logoluso 7, Cartago 8, Petrone, Piemontese 11, Vescia 2. All. Di Lauro
ARBITRI: Di Pietro di Foggia e Nanna di Casamassima (BA)
PARZIALI: 15-16 32-35 50-47 63-56
  • Basket
Al liceo artistico una lezione per il Giorno della Memoria: ricordare il passato per agire nel presente
27 gennaio 2026 Al liceo artistico una lezione per il Giorno della Memoria: ricordare il passato per agire nel presente
"Radici e Storie ": al via a Corato le passeggiate urbane
27 gennaio 2026 "Radici e Storie": al via a Corato le passeggiate urbane
Altri contenuti a tema
La NMC cala il poker: nel fortino del Palalosito cade anche Foggia La NMC cala il poker: nel fortino del Palalosito cade anche Foggia Si apre nel migliore dei modi il girone di ritorno della NMC che batte il Foggia con con il punteggio di 86-57
La Fas Basket Corato espugna Rende ed inizia col botto il 2026 La Fas Basket Corato espugna Rende ed inizia col botto il 2026 Grande inizio per la squadra di coach Marco Verile
La NMC chiude il girone di andata al quarto posto in classifica La NMC chiude il girone di andata al quarto posto in classifica Nuova Matteotti Corato conquista la terza vittoria con il punteggio di 60-52
L'Adriatica Industriale Virtus Corato chiude il 2025 con una sconfitta contro EuroBasket Foggia L'Adriatica Industriale Virtus Corato chiude il 2025 con una sconfitta contro EuroBasket Foggia I coratini incappano nella loro peggiore giornata
L'Adriatica Industriale Virtus Corato torna a vincere in trasferta L'Adriatica Industriale Virtus Corato torna a vincere in trasferta Battuti i foggiani con 53-70
Trasferta ad alta quota: la Virtus Corato fa visita ad Apricena Trasferta ad alta quota: la Virtus Corato fa visita ad Apricena Domenica 14 dicembre i biancoblù saranno di scena in uno dei campi più difficili del campionato
Successo casalingo per l'Adriatica Industriale Virtus Corato Successo casalingo per l'Adriatica Industriale Virtus Corato I coratini battono nettamente la Libertas Foggia 91-56
"Tuttanaltrastoria": nasce la prima social community del basket pugliese Associazioni "Tuttanaltrastoria": nasce la prima social community del basket pugliese Un nuovo progetto digitale unisce società, giocatori, dirigenti e appassionati in un racconto corale che celebra la pallacanestro pugliese, tra memoria, passione e futuro
Giornata della memoria, De Benedittis: «Le derive autoritarie non hanno mai portato nulla di buono»
27 gennaio 2026 Giornata della memoria, De Benedittis: «Le derive autoritarie non hanno mai portato nulla di buono»
Presentazione di "In Gamba " a Corato: il nuovo progetto sulla mobilità sostenibile
27 gennaio 2026 Presentazione di "In Gamba" a Corato: il nuovo progetto sulla mobilità sostenibile
Tra guerre e responsabilità: un dibattito necessario a Corato
27 gennaio 2026 Tra guerre e responsabilità: un dibattito necessario a Corato
“IN Attività” torna a Corato, l'iniziativa sull'inclusione e sul supporto ad atleti con disabilità
27 gennaio 2026 “IN Attività” torna a Corato, l'iniziativa sull'inclusione e sul supporto ad atleti con disabilità
La comunità Venezuelana scende in piazza a Corato
26 gennaio 2026 La comunità Venezuelana scende in piazza a Corato
Il Carnevale di Corato, un modello consolidato: il talk a Molfetta
26 gennaio 2026 Il Carnevale di Corato, un modello consolidato: il talk a Molfetta
Sconfitta nel finale per la Fas Basket Corato a Catanzaro
26 gennaio 2026 Sconfitta nel finale per la Fas Basket Corato a Catanzaro
Finale rocambolesco per la Nuova Matteotti Corato: Brindisi passa all’overtime
26 gennaio 2026 Finale rocambolesco per la Nuova Matteotti Corato: Brindisi passa all’overtime
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.