Adriatica Industriale Virtus Corato, importante e sofferta vittoria contro Trani

Torna alla vittoria l'Adriatica Industriale Virtus Corato. Dopo la sconfitta esterna di domenica scorsa a Manfredonia i ragazzi di coach Felice Carnicella regolano la Fortitudo Trani 63-56 al PalaLosito. Un match difficile e complicato per i coratini, privi di Liso, ma vinto con grande voglia e determinazione. Partono forte i biancoblue, aggressivi e concentrati. D'Avanzo e Cuomo con i loro canestri propiziano l'8-2 dell'avvio di gara: i coratini in un primo momento controllano ma non concretizzano la mole di gioco prodotta (12-3).Arriva poi la reazione di Trani che, con i canestri di Piemontese, Stella e Lettini recupera lo svantaggio e piazza un break di 1-10 che la riporta in parità (13-13), senza che Corato riesca a trovare le contromisure giuste. Finale di quarto con gli ospiti che continuano a spingere e trovano il primo vantaggio del match proprio a fil di sirena con la penetrazione vincente di Cartago (15-16 dopo 10 minuti) Avvio di secondo quarto interessante ed aggressivo da parte di entrambe le squadre. È Trani a farsi preferire tenendo il vantaggio nel punteggio ma la Virtus resta attaccata, vogliosa di riprendere il comando delle operazioni (20-22).La tripla di Scaringella ridà il vantaggio ai coratini (23-22) ma la gara non riesce a trovare un padrone con i due team che restano praticamente incollati nel punteggio. Si segna poco, con le difese che spesso hanno la meglio sugli attacchi. Nell'alternanza dei vantaggi prova sul finale di quarto Trani a prendersi un piccolo vantaggio con 4 punti consecutivi di Lettini, ma un canestro di Mazzilli tiene Corato ad un possesso di distanza. Si va così all'intervallo con Trani avanti 35-32. Terzo quarto in cui non cambia il tema tattico del match. Corato prova a ricucire il piccolo gap di svantaggio ma Trani inizialmente con Cartago e Piemontese mantiene il vantaggio.La Virtus, spinta dai canestri di Scaringella e Mazzilli in campo, finalmente riesce a pareggiare il match proprio con i liberi del suo numero 24 (40-40). Corato poi trova il sorpasso sempre dalla lunetta con D'Introno ma l'equilibrio non si spezza e Trani resta a contatto e sempre nel vivo del match. Nel finale sono Allegretti ed ancora Cuomo a dare ai coratini il 50-47 con cui si chiude la terza frazione. Nell'ultimo quarto si segna col contagocce. La tensione in campo è tanta, il match diventa molto fisico e lo spettacolo ne risente. Tanti gli errori al tiro ed i falli fischiati con conseguenti tiri liberi, con la Virtus che riesce a gestire il vantaggio, sia pur di stretta misura, con Cuomo e D'Introno (53-50). La Virtus, nell'arco di un periodo in cui si continua a segnare poco, con due liberi di Mazzilli e un canestro di Scaringella vola sul +7 (57-50) ma Trani non molla e con 4 punti consecutivi si riporta ad un possesso di distanza a meno di un minuto dal termine con Lettini (57-54). Il finale è incandescente e per cuori forti. Trani trova il -1 con Stella, Allegretti segna un libero e sul rimbalzo del secondo D'Introno subisce un fallo e va ancora in lunetta sul 58-56.Il numero 32 segna solo un libero ma Trani fa fallo a rimbalzo e manda ancora in lunetta Corato che però sbaglia i liberi. Alla fine è Mazzilli, a siglare in maniera glaciale, sempre dalla lunetta, i 5 liberi consecutivi che regalano la sofferta vittoria ai coratini con la gara che finisce 63-56.ADRIATICA INDUSTRIALE VIRTUS CORATO - FORTITUDO TRANI 63 – 56CORATO: Allegretti 5, Scaringella 20, Mazzilli 15, Liso ne, D'Introno 9, Amendolagine, Eremita, Maldera, Cuomo 9, Piarulli, D'Avanzo 5. All. Carnicella Ass. All. Ferrante – MalerbaTRANI: Lettini 15, De Palma, Tricarico 2, Miccoli, Fracchiolla 3, Mema ne, Stella 8, Logoluso 7, Cartago 8, Petrone, Piemontese 11, Vescia 2. All. Di LauroARBITRI: Di Pietro di Foggia e Nanna di Casamassima (BA)PARZIALI: 15-16 32-35 50-47 63-56