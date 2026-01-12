Nuova Matteotti Corato
Nuova Matteotti Corato
Basket

La NMC cala il poker: nel fortino del Palalosito cade anche Foggia

Si apre nel migliore dei modi il girone di ritorno della NMC che batte il Foggia con con il punteggio di 86-57

Corato - lunedì 12 gennaio 2026 11.39 Comunicato Stampa
Si apre nel migliore dei modi il girone di ritorno della Nuova Matteotti Corato che, tra le mura amiche del PalaLosito, batte nettamente il Cus Foggia con il punteggio di 86-57 al termine di una partita senza storia e conquista la quarta vittoria consecutiva che le consente di consolidare il quarto posto in classifica a quota 16 punti.

Coach Ambrico deve fare a meno di Mastrodonato e Rutigliano (entrambi out per febbre) e, per il suo starting five, si affida a capitan D'Imperio, Zanassi, Marchioli, Marino e De Santis. Dall'altra parte, coach Ciccone schiera dal primo minuto Bruttini, Gatta, Canistro, Lioce e Liukko.

Botta e risposta in avvio di partita con Lioce che replica al canestro di Marino. La NMC stappa il match con due triple consecutive realizzate da Marchioli e Marino (8-4) ma Foggia risponde prontamente con due canestri di fila messi a segni da Bruttini (8-8). Dopo la prima metà del quarto caratterizzata da equilibrio (14-14), i padroni di casa prendono in mano le redini del match con un parziale monstre di 11-0 con Zanassi e D'Imperio protagonisti (25-14): si va al primo miniriposo sul 25-16.

Liukko porta i suoi sotto la doppia cifra di svantaggio (27-18), ma di lì in avanti va in scena un monologo biancoblu: Foggia viene tramortita da una NMC semplicemente perfetta che, grazie a Pollice e Zanassi, confeziona un clamoroso break di 15-0 e si porta addirittura sul +24 (42-18). Gli ospiti provano a reagire con la bomba del neoacquisto Indelicato (46-23) ma, nel finale di quarto, ci pensano Zanassi e Marchioli ad allungare il vantaggio fino al 51-25 con cui si va all'intervallo lungo.

Dopo i cinque punti consecutivi messi a segno da Zanassi che hanno permesso alla NMC di volare sul +27 (56-27), Foggia ha una reazione d'orgoglio e, trascinata da Liukko e Indelicato, fa 7-0 di parziale e prova a dare un senso al secondo tempo (56-36). Coach Ambrico chiama timeout per richiamare i suoi a non staccare la spina dall'interruttore della concentrazione e così la NMC esegue gli ordini impartiti dal suo condottiero: Zanassi e Martino firmano canestri importanti che consolidano ulteriormente il vantaggio (65-38). Nel finale di quarto, a Pollice risponde Gatta: si va all'ultimo miniriposo sul 70-46.

L'ultimo quarto, con il risultato ormai ampiamente acquisito, serve soltanto alle statistiche ed entrambi i coach ne approfittano per concedere minuti ai giocatori meno impiegati: in particolare, coach Ambrico si affida a Martino, protagonista nel pitturato con tanti rimbalzi e sei punti a referto, e ai suoi under Lovero (autore di un'ottima prova in fase di impostazione del gioco), Zippari e Chiarulli (per lui ben 5 punti che hanno reso ancor più magica questa serata in casa NMC): al PalaLosito, la Nuova Matteotti Corato batte il Cus Foggia con il punteggio di 86-57 e consolida il quarto posto.

NUOVA MATTEOTTI CORATO - CONSORZIO PROMETEO CUS FOGGIA 86 – 57
  • NMC: Zippari, D'Imperio 8, De Santis 8, Marino 8, Pollice 15, Lovero, Marchioli 15, Chiarulli 5, Martino 6, Zanassi 21. Coach: Ambrico
  • FOGGIA: Gatta 8, Indelicato 12, Zagni, Bruttini 13, Canistro 4, Ianzano, Lioce 8, Padalino, Colapietro, Taranto 1, Dudik, Liukko 11. Coach: Ciccone
  • Parziali: 25-16; 51-25; 70-46; 86-57
  • Arbitri: Serra di Brindisi e Siragusa di Brindisi
  • Uscito per 5 falli: Martino
  • Basket
46esima edizione del Carnevale Coratino: pubblicato il bando di concorso per i gruppi mascherati
12 gennaio 2026 46esima edizione del Carnevale Coratino: pubblicato il bando di concorso per i gruppi mascherati
Treno della Memoria: un progetto che cresce
11 gennaio 2026 Treno della Memoria: un progetto che cresce
Altri contenuti a tema
La Fas Basket Corato espugna Rende ed inizia col botto il 2026 La Fas Basket Corato espugna Rende ed inizia col botto il 2026 Grande inizio per la squadra di coach Marco Verile
La NMC chiude il girone di andata al quarto posto in classifica La NMC chiude il girone di andata al quarto posto in classifica Nuova Matteotti Corato conquista la terza vittoria con il punteggio di 60-52
L'Adriatica Industriale Virtus Corato chiude il 2025 con una sconfitta contro EuroBasket Foggia L'Adriatica Industriale Virtus Corato chiude il 2025 con una sconfitta contro EuroBasket Foggia I coratini incappano nella loro peggiore giornata
L'Adriatica Industriale Virtus Corato torna a vincere in trasferta L'Adriatica Industriale Virtus Corato torna a vincere in trasferta Battuti i foggiani con 53-70
Trasferta ad alta quota: la Virtus Corato fa visita ad Apricena Trasferta ad alta quota: la Virtus Corato fa visita ad Apricena Domenica 14 dicembre i biancoblù saranno di scena in uno dei campi più difficili del campionato
Successo casalingo per l'Adriatica Industriale Virtus Corato Successo casalingo per l'Adriatica Industriale Virtus Corato I coratini battono nettamente la Libertas Foggia 91-56
"Tuttanaltrastoria": nasce la prima social community del basket pugliese Associazioni "Tuttanaltrastoria": nasce la prima social community del basket pugliese Un nuovo progetto digitale unisce società, giocatori, dirigenti e appassionati in un racconto corale che celebra la pallacanestro pugliese, tra memoria, passione e futuro
La Fas basket Corato cerca il tris di vittorie a rende La Fas basket Corato cerca il tris di vittorie a rende I coratini di coach Juan Manuel Gattone contro la formazione di casa con l'obiettivo di conquistare il terzo successo di fila
4
Fine mandato De Benedittis, «Corato meritava molto di più»
11 gennaio 2026 Fine mandato De Benedittis, «Corato meritava molto di più»
Forzano la serranda, ma il colpo in gioielleria sfuma: ladri in fuga
10 gennaio 2026 Forzano la serranda, ma il colpo in gioielleria sfuma: ladri in fuga
Corato, cercasi seconda vittoria consecutiva: al ‘Comunale’ arriva il Molfetta
10 gennaio 2026 Corato, cercasi seconda vittoria consecutiva: al ‘Comunale’ arriva il Molfetta
Cresce l’allarme per lo “sballo” tra i giovanissimi: l’hashish bianco dilaga
10 gennaio 2026 Cresce l’allarme per lo “sballo” tra i giovanissimi: l’hashish bianco dilaga
1
L’annuncio Facebook dell’assessore Felice Addario: la storia di speranza di R.
9 gennaio 2026 L’annuncio Facebook dell’assessore Felice Addario: la storia di speranza di R.
Un'altra auto in fiamme a Corato, il rogo al quartiere 167
9 gennaio 2026 Un'altra auto in fiamme a Corato, il rogo al quartiere 167
La Nuova Matteotti Corato a caccia del poker contro il Cus Foggia
9 gennaio 2026 La Nuova Matteotti Corato a caccia del poker contro il Cus Foggia
La Fondazione Cannillo premia 9 giovani talenti per l’ottava edizione della borsa di studio “Mimmo Diaferia”
8 gennaio 2026 La Fondazione Cannillo premia 9 giovani talenti per l’ottava edizione della borsa di studio “Mimmo Diaferia”
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.