La NMC cala il poker: nel fortino del Palalosito cade anche Foggia

NMC: Zippari, D'Imperio 8, De Santis 8, Marino 8, Pollice 15, Lovero, Marchioli 15, Chiarulli 5, Martino 6, Zanassi 21. Coach: Ambrico

FOGGIA: Gatta 8, Indelicato 12, Zagni, Bruttini 13, Canistro 4, Ianzano, Lioce 8, Padalino, Colapietro, Taranto 1, Dudik, Liukko 11. Coach: Ciccone

Parziali: 25-16; 51-25; 70-46; 86-57

Arbitri: Serra di Brindisi e Siragusa di Brindisi

Uscito per 5 falli: Martino

Si apre nel migliore dei modi il girone di ritorno della Nuova Matteotti Corato che, tra le mura amiche del PalaLosito, batte nettamente il Cus Foggia con il punteggio di 86-57 al termine di una partita senza storia e conquista la quarta vittoria consecutiva che le consente di consolidare il quarto posto in classifica a quota 16 punti.Coach Ambrico deve fare a meno di Mastrodonato e Rutigliano (entrambi out per febbre) e, per il suo starting five, si affida a capitan D'Imperio, Zanassi, Marchioli, Marino e De Santis. Dall'altra parte, coach Ciccone schiera dal primo minuto Bruttini, Gatta, Canistro, Lioce e Liukko.Botta e risposta in avvio di partita con Lioce che replica al canestro di Marino. La NMC stappa il match con due triple consecutive realizzate da Marchioli e Marino (8-4) ma Foggia risponde prontamente con due canestri di fila messi a segni da Bruttini (8-8). Dopo la prima metà del quarto caratterizzata da equilibrio (14-14), i padroni di casa prendono in mano le redini del match con un parziale monstre di 11-0 con Zanassi e D'Imperio protagonisti (25-14): si va al primo miniriposo sul 25-16.Liukko porta i suoi sotto la doppia cifra di svantaggio (27-18), ma di lì in avanti va in scena un monologo biancoblu: Foggia viene tramortita da una NMC semplicemente perfetta che, grazie a Pollice e Zanassi, confeziona un clamoroso break di 15-0 e si porta addirittura sul +24 (42-18). Gli ospiti provano a reagire con la bomba del neoacquisto Indelicato (46-23) ma, nel finale di quarto, ci pensano Zanassi e Marchioli ad allungare il vantaggio fino al 51-25 con cui si va all'intervallo lungo.Dopo i cinque punti consecutivi messi a segno da Zanassi che hanno permesso alla NMC di volare sul +27 (56-27), Foggia ha una reazione d'orgoglio e, trascinata da Liukko e Indelicato, fa 7-0 di parziale e prova a dare un senso al secondo tempo (56-36). Coach Ambrico chiama timeout per richiamare i suoi a non staccare la spina dall'interruttore della concentrazione e così la NMC esegue gli ordini impartiti dal suo condottiero: Zanassi e Martino firmano canestri importanti che consolidano ulteriormente il vantaggio (65-38). Nel finale di quarto, a Pollice risponde Gatta: si va all'ultimo miniriposo sul 70-46.L'ultimo quarto, con il risultato ormai ampiamente acquisito, serve soltanto alle statistiche ed entrambi i coach ne approfittano per concedere minuti ai giocatori meno impiegati: in particolare, coach Ambrico si affida a Martino, protagonista nel pitturato con tanti rimbalzi e sei punti a referto, e ai suoi under Lovero (autore di un'ottima prova in fase di impostazione del gioco), Zippari e Chiarulli (per lui ben 5 punti che hanno reso ancor più magica questa serata in casa NMC): al PalaLosito, la Nuova Matteotti Corato batte il Cus Foggia con il punteggio di 86-57 e consolida il quarto posto.NUOVA MATTEOTTI CORATO - CONSORZIO PROMETEO CUS FOGGIA 86 – 57