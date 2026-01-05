La NMC chiude il girone di andata al quarto posto in classifica

Una cinica e battagliera Nuova Matteotti Corato conquista la terza vittoria grazie al successo casalingo contro l'AP Monopoli con il punteggio di 60-52 e chiude il girone di andata al quarto posto solitario in classifica a quota 14 punti (7 vittorie e 5 sconfitte).Coach Ambrico si affida ai "soliti cinque": D'Imperio, Zanassi, Marchioli, Pollice e De Santis. Dall'altra parte coach Romano sceglie per il suo starting five Ravelli, Arancibia Nery, Sbaragli, Preite e Godwin.Gara che, sin da subito, intraprende il binario dell'equilibrio e si apre con il botta e risposta firmato Marchioli-Preite. Arancibia Nery si iscrive a referto con due canestri di fila (9-7), prima del mini-parziale di 4-0 confezionato dalla NMC con De Santis e Marchioli (15-9). La bomba di Zanassi regala il momentaneo +7 ai padroni di casa (18-11) ma, nel finale di quarto, Monopoli si porta sul -2 grazie alla tripla di Prete e al 2/2 di Arancibia Nery dalla lunetta: si va al primo miniriposo sul 18-16.Il secondo quarto si apre con il canestro di Marino (20-16) a cui risponde prontamente la formazione ospite che, con un parziale di 5-0 costruito sull'asse Prete-Godwin, si porta in vantaggio per la prima volta nel match (20-21). Regna ancora l'equilibrio al PalaLosito con continui cambi di vantaggio. Zanassi e Marchioli firmano un break di 5-0 e consentono alla NMC di andare sul +4 (30-26). Nelle battute conclusive del primo tempo, si scatena Arancibia Nery che realizza ben otto punti consecutivi e permette a Monopoli di andare all'intervallo lungo avanti di due punti (34-36).Avvio di terzo quarto caratterizzato da tre canestri di fila messi a segno da Zanassi: la NMC impatta a quota 40. La tripla di Marino vale il nuovo vantaggio NMC sul 43-42 a cui risponde prontamente Lamanna con il canestro del 43-44 Monopoli. Nel finale di quarto, Marchioli e De Santis firmano l'ennesimo controsorpasso del match (47-44) a cui seguono l'1/2 di Godwin a cronometro fermo e il canestro di Martinelli: si va all'ultimo miniriposo sul 47-47.Dopo i primi minuti di ultimo quarto estremamente equilibrati che rendono ancor di più incerto l'esito della partita, gli Ambrico boys, con un De Santis in grande spolvero e una fase difensiva magistrale, mettono a referto un parziale di 7-0 e danno una spallata decisiva al match (58-51). Nel finale di gara, gli ospiti sono molto imprecisi dalla linea della carità e la NMC ne approfitta chiudendo il match con il punto esclamativo di De Santis: al PalaLosito, la Nuova Matteotti Corato batte l'AP Bricocasa Monopoli con il punteggio di 60-52 e chiude il girone di andata al quarto posto in solitaria.NUOVA MATTEOTTI CORATO - AP BRICOCASA MONOPOLI 60 – 52NMC: D'Imperio 2, De Santis 12, Rutigliano n.e., Mastrodonato, Marino 12, Pollice 4, Lovero n.e., Marchioli 13, Martino, Zanassi 17. Coach: AmbricoMONOPOLI: Martinelli 2, Prete 10, Sbaragli, Bruni n.e., Godwin 7, Lamanna 6, Preite 2, Romano 3, Lazzari n.e., Arancibia Nery 22, Ravelli, Ruggiero n.e. Coach: RomanoParziali: 18-16; 34-36; 47-47; 60-52Arbitri: Russo di Mola di Bari e De Pascalis di Lecce