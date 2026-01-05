Nuova Matteotti Corato
Nuova Matteotti Corato
Basket

La NMC chiude il girone di andata al quarto posto in classifica

Nuova Matteotti Corato conquista la terza vittoria con il punteggio di 60-52

Corato - lunedì 5 gennaio 2026 11.30 Comunicato Stampa
Una cinica e battagliera Nuova Matteotti Corato conquista la terza vittoria grazie al successo casalingo contro l'AP Monopoli con il punteggio di 60-52 e chiude il girone di andata al quarto posto solitario in classifica a quota 14 punti (7 vittorie e 5 sconfitte).

Coach Ambrico si affida ai "soliti cinque": D'Imperio, Zanassi, Marchioli, Pollice e De Santis. Dall'altra parte coach Romano sceglie per il suo starting five Ravelli, Arancibia Nery, Sbaragli, Preite e Godwin.

Gara che, sin da subito, intraprende il binario dell'equilibrio e si apre con il botta e risposta firmato Marchioli-Preite. Arancibia Nery si iscrive a referto con due canestri di fila (9-7), prima del mini-parziale di 4-0 confezionato dalla NMC con De Santis e Marchioli (15-9). La bomba di Zanassi regala il momentaneo +7 ai padroni di casa (18-11) ma, nel finale di quarto, Monopoli si porta sul -2 grazie alla tripla di Prete e al 2/2 di Arancibia Nery dalla lunetta: si va al primo miniriposo sul 18-16.

Il secondo quarto si apre con il canestro di Marino (20-16) a cui risponde prontamente la formazione ospite che, con un parziale di 5-0 costruito sull'asse Prete-Godwin, si porta in vantaggio per la prima volta nel match (20-21). Regna ancora l'equilibrio al PalaLosito con continui cambi di vantaggio. Zanassi e Marchioli firmano un break di 5-0 e consentono alla NMC di andare sul +4 (30-26). Nelle battute conclusive del primo tempo, si scatena Arancibia Nery che realizza ben otto punti consecutivi e permette a Monopoli di andare all'intervallo lungo avanti di due punti (34-36).

Avvio di terzo quarto caratterizzato da tre canestri di fila messi a segno da Zanassi: la NMC impatta a quota 40. La tripla di Marino vale il nuovo vantaggio NMC sul 43-42 a cui risponde prontamente Lamanna con il canestro del 43-44 Monopoli. Nel finale di quarto, Marchioli e De Santis firmano l'ennesimo controsorpasso del match (47-44) a cui seguono l'1/2 di Godwin a cronometro fermo e il canestro di Martinelli: si va all'ultimo miniriposo sul 47-47.

Dopo i primi minuti di ultimo quarto estremamente equilibrati che rendono ancor di più incerto l'esito della partita, gli Ambrico boys, con un De Santis in grande spolvero e una fase difensiva magistrale, mettono a referto un parziale di 7-0 e danno una spallata decisiva al match (58-51). Nel finale di gara, gli ospiti sono molto imprecisi dalla linea della carità e la NMC ne approfitta chiudendo il match con il punto esclamativo di De Santis: al PalaLosito, la Nuova Matteotti Corato batte l'AP Bricocasa Monopoli con il punteggio di 60-52 e chiude il girone di andata al quarto posto in solitaria.
NUOVA MATTEOTTI CORATO - AP BRICOCASA MONOPOLI 60 – 52

NMC: D'Imperio 2, De Santis 12, Rutigliano n.e., Mastrodonato, Marino 12, Pollice 4, Lovero n.e., Marchioli 13, Martino, Zanassi 17. Coach: Ambrico

MONOPOLI: Martinelli 2, Prete 10, Sbaragli, Bruni n.e., Godwin 7, Lamanna 6, Preite 2, Romano 3, Lazzari n.e., Arancibia Nery 22, Ravelli, Ruggiero n.e. Coach: Romano

Parziali: 18-16; 34-36; 47-47; 60-52

Arbitri: Russo di Mola di Bari e De Pascalis di Lecce
  • Basket
"Note in crescendo ": a Corato un viaggio nei classici della musica tra Chopin, Beethoven e Morricone
5 gennaio 2026 "Note in crescendo": a Corato un viaggio nei classici della musica tra Chopin, Beethoven e Morricone
Corato festeggia l’Epifania: la Befana arriva in Piazza Cesare Battisti
5 gennaio 2026 Corato festeggia l’Epifania: la Befana arriva in Piazza Cesare Battisti
Altri contenuti a tema
L'Adriatica Industriale Virtus Corato chiude il 2025 con una sconfitta contro EuroBasket Foggia L'Adriatica Industriale Virtus Corato chiude il 2025 con una sconfitta contro EuroBasket Foggia I coratini incappano nella loro peggiore giornata
L'Adriatica Industriale Virtus Corato torna a vincere in trasferta L'Adriatica Industriale Virtus Corato torna a vincere in trasferta Battuti i foggiani con 53-70
Trasferta ad alta quota: la Virtus Corato fa visita ad Apricena Trasferta ad alta quota: la Virtus Corato fa visita ad Apricena Domenica 14 dicembre i biancoblù saranno di scena in uno dei campi più difficili del campionato
Successo casalingo per l'Adriatica Industriale Virtus Corato Successo casalingo per l'Adriatica Industriale Virtus Corato I coratini battono nettamente la Libertas Foggia 91-56
"Tuttanaltrastoria": nasce la prima social community del basket pugliese Associazioni "Tuttanaltrastoria": nasce la prima social community del basket pugliese Un nuovo progetto digitale unisce società, giocatori, dirigenti e appassionati in un racconto corale che celebra la pallacanestro pugliese, tra memoria, passione e futuro
La Fas basket Corato cerca il tris di vittorie a rende La Fas basket Corato cerca il tris di vittorie a rende I coratini di coach Juan Manuel Gattone contro la formazione di casa con l'obiettivo di conquistare il terzo successo di fila
Fas Basket Corato agli spareggi nazionali DNG Under 19 Eccellenza Fas Basket Corato agli spareggi nazionali DNG Under 19 Eccellenza Battuta l'avversaria Sant'Antimo
Adriatica Industriale Virtus Corato, contro il Cus Bari per continuare la corsa Adriatica Industriale Virtus Corato, contro il Cus Bari per continuare la corsa Si giocherà domenica 2 marzo alle ore 19 al PalaCus di Lungomare Starita
Corato, squillo salvezza: il 2026 inizia con il prezioso successo esterno di Lucera
4 gennaio 2026 Corato, squillo salvezza: il 2026 inizia con il prezioso successo esterno di Lucera
Armonie di Natale incanta Corato
4 gennaio 2026 Armonie di Natale incanta Corato
Corato, l’anno nuovo inizia dall’insidiosa trasferta di Lucera
3 gennaio 2026 Corato, l’anno nuovo inizia dall’insidiosa trasferta di Lucera
Tre coratini tedofori: Michele Gallo, Gimmi Aliberti e Marianna Lotito nel viaggio della fiaccola Milano-Cortina
3 gennaio 2026 Tre coratini tedofori: Michele Gallo, Gimmi Aliberti e Marianna Lotito nel viaggio della fiaccola Milano-Cortina
Legambiente Corato per il NO al Referendum sulla Giustizia: i motivi
3 gennaio 2026 Legambiente Corato per il NO al Referendum sulla Giustizia: i motivi
A Corato la 23esima edizione di "Aspettando la Befana "
3 gennaio 2026 A Corato la 23esima edizione di "Aspettando la Befana"
Truffa sui permessi 104 e falso, indagata un'assistente capo di Corato
2 gennaio 2026 Truffa sui permessi 104 e falso, indagata un'assistente capo di Corato
Capodanno a Corato, il sindaco De Benedittis: «Ringrazio tutte le forze dell'ordine per il controllo del territorio»
2 gennaio 2026 Capodanno a Corato, il sindaco De Benedittis: «Ringrazio tutte le forze dell'ordine per il controllo del territorio»
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.