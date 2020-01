La NMC comincia il 2020 col botto

Successo netto quello della Nuova Matteotti Corato che batte 84-49 la Diamond Foggia e continua l'inseguimento al duo Cerignola - Molfetta. Match mai in discussione con i baresi sempre saldamente al comando e i foggiani, in 9 a referto per le assenze di Vigilante e Ulano, mai realmente in grado di contrastare i padroni di casa.Biancoblu che partono col solito starting five e iniziano subito forte. Capitan Gatta segna da 3 il primo canestro del 2020 e dà il "la" al parzialone di 18-0 che di fatto segna il match sin dalle sue prime battute. In 8 minuti i neroarancio non riescono mai a trovare la via del canestro mentre la Matteotti con belle azioni corali e ottima intensità difensiva ed offensiva scava il parziale che indirizza la gara. È il croato Nikola Roso a siglare i primi punti foggiani e inizia un mini parziale di 8-0 siglandone 6 consecutivi. Simonis chiude il break ed il primo quarto siglando il canestro del 20-8.Secondo quarto che non vede cambiare il tema della gara, sempre saldamente in mano al Corato (30-12 al 14'). I foggiani con Roso cercano di rientrare nel match ma non si avvicinano mai troppo alla Matteotti. Il 3^ fallo di Sabeckis complica un po' le rotazioni di coach Verile (36-20 al 17'), che ricorre largamente alla panchina e mantiene gli ospiti distanti nel punteggio, nonostante la manovra sia meno fluida del primo quarto. Si va all'intervallo lungo con la Matteotti avanti 39-24 e con Foggia che, dopo il 18-0 iniziale, sembra poter rientrare in gara.Impressione subito smentita dall'avvio del terzo quarto, con Corato che segna subito 8 punti consecutivi e riporta il vantaggio oltre i 20 punti di scarto (47-24). È Lioce a chiudere il parziale ma i coratini non sbandano e grazie ai canestri di Gatta e Simonis (top scorer con 23 punti) allargano ulteriormente la forbice (55-31 al 28'). Terzo quarto che si chiude sul 60-31 e match praticamente deciso in favore dei baresi.Ultimo quarto valido solo per le statistiche. Cicivè e Mazzilli segnano canestri importanti e tengono sempre alta la concentrazione conquistando rimbalzi importanti in attacco e difesa. Ottimo anche il contributo della panchina con gli under Laquintana e Verile ed il trio coratino D'Imperio - D'Introno - Di Bartolomeo che vanno tutti a segno e fanno ben rifiatare i titolari, garantendo qualità e quantità. Si arriva cosi all'84-49 finale con cui si chiude la gara. Due punti importanti ed una prestazione confortante con l'intero roster a segno in vista del big match di sabato prossimo quando al PalaLosito arriverà la capolista Cerignola.NUOVA MATTEOTTI CORATO - DIAMOND FOGGIA 84 - 49NUOVA MATTEOTTI CORATO: Sabeckis 5, Gatta 11, Simonis 23, Mazzilli 10, Cicivè 18, D'Introno 6, D'Imperio 2, Laquintana 3, Di Bartolomeo 2, Verile 4. All. Verile.FOGGIA: Padalino, Digiorgio, Padalino G. 8, Di Tullio 8, Zagni, Coppola 10, Lioce 4, Roso 12, Kelmenis 7. All. Papa.ARBITRI: Perrucci di Mesagne (BR) e Solimeo di LeccePARZIALI: 20-8, 39-24, 60-31, 84-49USCITI PER 5 FALLI: Padalino G.NOTE: Fallo antisportivo a D'Introno