Basket

La NMC si sveglia nel finale ma è troppo tardi: sconfitta amara a Molfetta

La Clean up batte con il risultato di 72-69

Corato - lunedì 2 febbraio 2026 11.05
Prestazione sfortunata per la Nuova Matteotti Corato che, dopo essere stata sotto anche di sedici punti nel corso dell'ultimo quarto, riesce incredibilmente a portarsi ad un solo punto di distanza da Molfetta ma fallisce con De Santis la tripla di quella che sarebbe stata una vittoria a dir poco clamorosa: al PalaPoli, la Clean Up Pallacanestro Molfetta batte la NMC con il risultato di 72-69 e condanna i ragazzi di coach Ambrico alla terza sconfitta di fila.

Coach Gesmundo deve fare i conti con l'assenza dell'infortunato Didonna (convocato solo per onor di firma) e schiera dal primo minuto Sasso, Altamura, Mongelli, Chiriatti e Kotnik. Dall'altra parte coach Ambrico recupera Mastrodonato e sceglie per il suo starting five D'Imperio, Zanassi, Marchioli, Pollice e De Santis.

Pronti via e al canestro di Sasso risponde Pollice che, già dai primi minuti di gioco, sembra particolarmente ispirato. Altamura si mette in proprio e mette a referto cinque punti consecutivi che valgono il 9-8 per Molfetta. Break di 6-0 confezionato dalla NMC con Pollice e Marino: 13-14 per i biancoblu. Nel finale di quarto, prima Zanassi, poi Kotnik mandano le squadre al primo miniriposo sul 17-16.

Il secondo quarto si apre con due canestri di fila di Pollice che tengono la NMC a galla (22-20), ma i padroni di casa provano a spezzare l'equilibrio, confezionando un parziale di 8-0 con le due bombe realizzate da Altamura e Sasso (30-20). La NMC risponde con la tripla di Marchioli e il 2/2 dalla lunetta di Pollice (30-25). Monologo Molfetta negli ultimi minuti del primo tempo: break di 7-0 con Kotnik e Solimini sugli scudi e Clean Up che vola sul +11 (40-29) all'intervallo.

All'uscita dagli spogliatoi, Molfetta continua a macinare gioco e, grazie al duo Kotnik-Sasso, allunga il proprio vantaggio sul + 16 (47-31). La risposta coratina è affidata a Mastrodonato e a Zanassi: la NMC si porta sotto la doppia cifra di svantaggio (47-39). Fase nervosa della partita con gli arbitri che comminano due falli tecnici alla panchina della NMC: Molfetta ne approfitta e, dalla lunetta, ritrova un vantaggio confortante (57-42). Nel finale di quarto, dopo che i padroni di casa avevano raggiunto anche i 17 punti di vantaggio con Sciangalepore (60-43), la NMC riduce lo scarto con i liberi di Zanassi e D'Imperio: si va all'ultimo miniriposo sul 60-46.

In avvio di quarto periodo di gioco, la Clean Up si riporta nuovamente sul + 16 grazie al canestro di Kotnik in contropiede (65-49). Ed è proprio in questo momento che la NMC, apparsa sottotono per oltre tre quarti, si accende e dà un senso agli ultimi minuti di partita: parziale di 11-0 con le bombe di capitan D'Imperio e Mastrodonato e i canestri dell'onnipresente Pollice e NMC ora sotto di soli cinque punti (65-60). Il canestro di Sasso vale il +8 Molfetta (68-60), ma i cinque punti consecutivi messi a referto da Marchioli portano Corato ad un solo possesso di distanza dagli avversari (68-65). A Chiriatti rispondono il 2/2 di Marchioli dalla lunetta e Pollice e biancoblu incredibilmente ad un solo punto da Molfetta (70-69). Chiriatti litiga con il ferro a cronometro (2/4 dalla lunetta) e regala un'ultima possibilità alla NMC ma, prima Pollice, poi De Santis sbagliano la tripla che avrebbe consentito a Corato di conquistare una vittoria memorabile: al PalaPoli, Molfetta batte la NMC 72-69.

CLEAN UP PALLACANESTRO MOLFETTA - NUOVA MATTEOTTI CORATO 72 – 69

MOLFETTA: Chiriatti 12, Sasso 16, Didonna n.e., Ruggiero, Solimini 5, Pugliese, Mongelli 5, Costa 4, Altamura 8, Kotnik 19, Ancona n.e., Sciangalepore 3. Coach: Gesmundo

NMC: D'Imperio 8, De Santis 2, Rutigliano n.e., Mastrodonato 7, Marino 5, Pollice 20, Lovero n.e., Marchioli 11, Martino n.e., Zanassi 16. Coach: Ambrico

Parziali: 17-16; 40-29; 60-46; 72-69

Arbitri: Morelli di Foggia e Fioretti di Brindisi

Usciti per 5 falli: Pugliese, Marino, Mastrodonato, Marchioli
Altri contenuti a tema
