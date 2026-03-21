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Corato-San Marco, partita cruciale per i neroverdi: servirà il massimo supporto

I neroverdi non possono più sbagliare, ma non sarà semplice

Corato - sabato 21 marzo 2026 15.56
Promozione, si scende in campo per la 29esima giornata di campionato: il Corato, reduce dal pareggio in extremis di Foggia contro la Cosmano, è chiamato da un ulteriore test complicatissimo: al 'Comunale' arriva il San Marco, secondo in classifica. La sfida si disputerà alle ore 15:00.

Il San Marco, allenato da mister Iannacone, occupa con merito la seconda posizione, a pari merito con la Cosmano Foggia. Ben 54 i punti collezionati sin qui, frutto di 16 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte. 60 reti realizzate (2^attacco) e 34 subite (5^difesa). Servirà dunque una prestazione d'altissimo livello per i neroverdi.

Il Corato arriva a questo scontro reduce dai due pareggi di fila, arrivati entrambi in pieno recupero, contro Borgorosso Molfetta e Cosmano Foggia. La vittoria manca da ben cinque giornate, dal perentorio successo interno ai danni del Don Uva, sconfitto 3-0. Sei giornate al termine del campionato, con gli uomini di Doudou che, a partire da questo turno, affronteranno San Marco (C), Norba Conversano (C), Virtus Bisceglie (T), San Severo (C), Atletico Gargano (T) e Rinascita Rutiglianese (C).

La lotta salvezza è più equilibrata che mai: questa l'attuale situazione dall'11esimo al 18esimo posto: Atletico Gargano 36, Corato 32, Virtus Bisceglie 32, Real Siti 31, Lucera 30, Rutiglianese 30, Apricena 29, Virtus Andria 14. Ecco gli incroci del weekend che interesseranno i coratini: Atletico Gargano-Virtus Andria, Lucera-Real Siti, Rutiglianese-Apricena, Virtus Bisceglie-Noicattaro.
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