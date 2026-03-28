​Play-off al via, l’Adriatica Industriale accende i motori: arriva il Cus Bari

È finita l'attesa. Oggi sabato 28 marzo si alza il sipario sui play-off e per l'è il momento di alzare il livello, alzare la voce, alzare l'intensità. Inizia la corsa verso quel traguardo chiamato Serie C unica, un percorso lungo, duro, selettivo: solo due squadre arriveranno fino in fondo.Nel primo atto la sfida mette di fronte i virtussini, terzi classificati nel girone A, e il Cus Bari, sesto in un girone B durissimo, popolato da autentiche corazzate come Seagulls Monopoli, Carovigno e Martina. Un incrocio tutt'altro che banale, che potrebbe anche riproporsi più avanti nel tabellone. E guai a fidarsi delle posizioni di classifica: i cussini sono squadra giovane, intensa, imprevedibile, con talento e leggerezza mentale di chi ha poco da perdere.Quella del PalaLosito non sarà sfida inedita: nella scorsa stagione i ragazzi di coach Carnicella si sono imposti in entrambe le sfide di regular season. Ma i play-off sono un'altra storia.La Virtus ci arriva con il vento in poppa dopo il colpo esterno sul parquet della capolista Foggia, una vittoria che non spostava la classifica ma che ha acceso entusiasmo, fiducia e convinzione nei propri mezzi. Un segnale forte, chiaro, arrivato nel momento giusto.A presentare il match è l'ultimo arrivato in casa biancoblu, Julian Casalini, che ha sottolineato il valore del successo di Foggia come spinta emotiva e mentale per il gruppo: «Vincere sul campo della capolista, anche se non cambiava la classifica, ha un peso enorme per il morale. È stata una partita che ci ha ricordato chi siamo quando restiamo concentrati e uniti. Arriviamo ai play-off con energia, fiducia e la consapevolezza di poter competere con chiunque. Sabato sarà un'altra battaglia, ma questa vittoria ci dà la mentalità giusta».L'argentino, arrivato in corsa ma già protagonista con oltre 19 punti di media, ha poi raccontato il suo inserimento nel gruppo, evidenziando il clima e la qualità del roster: «Non è mai semplice arrivare a stagione in corso, sto ancora conoscendo i compagni e loro stanno conoscendo me. Devo ringraziare lo staff e la squadra per come mi hanno accolto e per la fiducia che mi danno ogni volta che scendo in campo. Siamo un gruppo profondo, con tanti giocatori capaci di segnare: è questa la nostra vera forza».Infine, lo sguardo si sposta tutto su gara 1 contro il Cus Bari, primo snodo di una serie che si preannuncia intensa e combattuta:«Sabato inizia la parte più bella della stagione. Mi aspetto una partita intensa, fisica, molto tattica. Nei play-off ogni possesso pesa e nessuno regala nulla. La chiave sarà restare concentrati per tutti i 40 minuti, come abbiamo fatto nell'ultima gara: difendere forte e muovere bene la palla per trovare sempre la soluzione migliore».Tutto pronto, dunque. Il conto alla rovescia è agli sgoccioli, la tensione sale, il pubblico è chiamato a fare la sua parte. Ora, più che mai, a parlare sarà il campo. Dirigeranno l'incontro i signori Laterza Ambrogio di Mola di Bari e Loscalzo Simone di Potenza con palla a due prevista per le ore 19:00.