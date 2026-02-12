NMC, trasferta impegnativa a Mesagne contro la corazzata Virtus

Un avversario ostico e in piena corsa per il primo posto del girone attende la Nuova Matteotti Corato nel prossimo weekend di campionato: domenica 15 febbraio, gli Ambrico boys sfideranno la Rossotono New Virtus Mesagne, match valido per la sesta giornata del girone di ritorno.La Rossotono New Virtus Mesagne occupa attualmente il posto in classifica con 26 punti (13 vittorie e 3 sconfitte) con 1303 punti segnati (media di 81.4 punti – terzo miglior attacco) e 1094 punti subiti (media di 68.4 punti – seconda miglior difesa) ed è praticamente imbattibile tra le mura amiche del Pala "DeFrancesco": otto vittorie su otto. Nella scorsa giornata di campionato, Mesagne, espugnando Barletta con il punteggio di 56-86, ha conquistato la sua quinta vittoria di fila e ora è a soli quattro punti di distanza dalla capolista Nardò.Il quintetto tipo della compagine di coach Davide Olive è composto dal play classe 1988 Marco Giuri (media di 12.1 punti), dalla guardia argentina classe 1997 Bautista Fouce Romani (media di 20.9 punti), dall'ala piccola classe 1998 Luigi Coppola (media di 12.8 punti), dal neo acquisto Alessandro Azzaro (media di 10.7 punti) e dal centro classe 2000 Karim Idrissou. Completano il roster Cristian Piscitelli, Ivan Berdychevskyi, Stefan Galic, gli altri due nuovi acquisti Milos Divac e josue Bangu Mbenza e gli under Meroza, Cito e Pecere.La gara di andata, disputata lo scorso 4 novembre al PalaLosito, si è conclusa con il punteggio di 66-72 a favore della New Virtus Mesagne.La partita andrà in scena domenica 15 febbraio alle ore 18.30 al Pala "De Francesco" e sarà arbitrata dai signori Ricciardi di Santeramo in Colle e Fiorentino di Bari.La partita sarà trasmessa sul canale YouTube "QuiMesagne" con la telecronaca di Edoardo Varesano e il commento tecnico di Cosimo Saracino.