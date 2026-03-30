Playoff, l’Adriatica Industriale Virtus vola in gara 1: battuto il Cus Bari

Parte bene la corsa playoff dell'nel campionato di Divisione Regionale 1. I coratini sfruttano bene il turno interno ed in gara 1. Il punteggio finale recita 74-60 per i coratini al termine di un match dove i locali hanno sempre condotto contro un Cus mai domo e sempre nel vivo del match.Avvio di gara con i primi due punti del match firmati Virtus con capitan Scaringella. La Virtus è più reattiva in avvio ed impone subito il proprio gioco davanti al suo splendido e caldissimo pubblico. D'Introno, Casalini e Liso scaldano il PalaLosito (13-4) ma Bari recupera e con Giuliani arriva sul 13-11.La gara vive di strappi e i coratini con la tripla di Amendolagine e il canestro di Casalini allungano ancora (23-13). Maldera e due triple consecutive di Liso sembrano già decidere il destino della gara e danno il massimo vantaggio a Corato in chiusura di primo quarto (31-17). Apertura di secondo quarto tutta di marca barese invece.Gli ospiti segnano subito da 3 con Vernich fermando il parziale coratino e nei minuti successivi proseguono nella loro rimonta e riaprendo del tutto il match, con Corato che in attacco si inceppa e non riesce più a segnare. Bari invece continua nel break con lo stesso Vernich e De Levrano arrivando sino al 31-28 e costringendo coach Carnicella al timeout. Al rientro in campo la Virtus si sblocca con D'Introno e con lo stesso numero 32 protagonista allunga sul 39-28.Ultimi minuti prima dell'intervallo ancora con Bari che si riporta sotto. Il CUS piazza un altro break di 7-0 grazie a Muolo ed all'intervallo è sotto soltanto 39-35. Terzo quarto che si apre con le triple di Liso, a provare a far scappar via di nuovo Corato. La gara è però più equilibrata e le due squadre segnano meno. Il punteggio ne risente ma l'adrenalina è comunque al massimo. Corato tiene sempre la testa ed il comando nel punteggio ma Bari resta sempre in scia ai locali. D'Introno e Casalini ci provano per i locali ma Vernich, Malvindi e De Levrano tengono Bari incollata (52-50).Nel finale di quarto è l'argentino Casalini, l'ultimo arrivato in casa Virtus, a caricarsi la squadra sulle spalle. I suoi 8 punti consecutivi accendono il PalaLosito e danno ai locali il break tanto inseguito (60-52 dopo 30 minuti). Ultimo quarto con i coratini che partono bene con Amendolagine e Casalini (64-54) mentre i cussini provano a rispondere sbagliando molto in attacco. La Virtus ne approfitta e con la tripla di Allegretti mette la freccia (67-54).Giuliani prova a rispondere ma la tripla di Liso (grande prova al tiro da 3 la sua) e il canestro di Casalini chiudono definitivamente la gara. Finisce 74-60 con la Virtus che sabato prossimo si recherà nel capoluogo per gara 2 alle ore 18.ADRIATICA INDUSTRIALE VIRTUS CORATO - CUS BARI BASKET 74 – 60 CORATO: Allegretti 7, Scaringella 4, Mazzilli, Liso 18, D'Introno 16, Amendolagine 5, Cuomo, Eremita, Maldera 2, Casalini 20, Piarulli ne, D'Avanzo 2. All. Carnicella Ass. All. Ferrante – Malerba CUS BARI: Giannini, Vernich 17, Balakhadze 1, Grieco, Malvindi 2, De Levrano 15, Caloro 5, Giuliani 6, Muolo 14, Lorusso ne, Perchiazzi, Guarini. All. Casorelli ARBITRI: Laterza di Mola di Bari (BA) e Loscalzo di Potenza