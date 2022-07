L'anticipazione era stata fornita nei giorni scorsi durante un evento conviviale. La conferma è giunta nelle ultime ore: la Polis Volley Corato ha dei nuovi colori sociali.Il club lascia perciò l'arancio e il blu per adottare il nero e il verde, come già accade per il Basket Corato, altro componente della polisportiva messa in piedi negli ultimi anni e guidata dal presidenteLa società, di pari passo, ha assunto anche un nuovo logo. Confermata, naturalmente, la partecipazione al prossimo campionato di Serie C femminile.