Serie C - Playout girone 2

Stop casalingo per la Polis Corato nella terza giornata del gironcino playout di Serie C femminile. Il Volley Gioia, confermando i pronostici della vigilia, ha espugnato il tensostatico coratino con un netto 3-0, certificato da parziali eloquenti (12-25, 10-25, 21-25). C'è comunque un pizzico di rammarico per i primi due set, contrassegnati da punteggi che non rendono giustizia all'ottimo percorso di crescita delle ragazze allenate da, che avranno due settimane di tempo per preparare l'impegno interno contro Lecce, già sconfitto per 3-0 in Salento, in calendario sabato 21 maggio. Domenica 29, infine, il confronto di ritorno sul rettangolo gioiese: la Polis, con ogni probabilità, dovrà imporsi per 3-0 e confidare nel quoziente set per conquistare la permanenza diretta, altrimenti sarà costretta a giocare un altro spareggio playout al meglio delle tre gare con il vantaggio della "bella" in casa.Volley Gioia 6;3; Bee Lecce 0.