Due punti preziosi, strappati al termine di un match combattutissimo ed equilibrato. La Polis Corato ha mosso la classifica grazie al successo esterno sul rettangolo di Potenza, riscattando così lo 0-3 casalingo rimediato da Turi al debutto nel torneo regionale di Serie C femminile.Le ragazze guidate dasi sono imposte in Basilicata: vinto il primo set (21-25), le neroverdi hanno subìto la reazione della formazione di casa, che ha capovolto la situazione assicurandosi sia il secondo parziale (25-23) che il terzo (con un netto 25-14).e compagne, a un passo dal kappaò, hanno piazzato il colpo di reni nella quarta frazione (24-26) e sulle ali dell'entusiasmo l'hanno spuntata anche nel tie-break (15-17).Una vittoria pesante che dà grande morale al giovane gruppo coratino in vista dei prossimi impegni. La squadra tornerà ad allenarsi martedì per preparare la gara casalinga in programma sabato 29 ottobre (primo servizio ore 16:30) contro Acquaviva.