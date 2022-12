Terzo hurrà stagionale per la Polis Volley Corato nel torneo regionale di Serie C femminile. Le neroverdi guidate da Anna Grazia Matera si sono imposte per 3-0 sul rettangolo dell'Orta Nova. Gara piuttosto combattuta, specie nel primo parziale che la compagine coratina ha strappato ai vantaggi (24-26).e compagne hanno conquistato anche il secondo (18-25) e il terzo periodo (20-25). La vittoria in terra dauna ha consentito alla Polis di consolidare l'attuale undicesimo posto in classifica nel girone A con 9 punti all'attivo.Il massimo campionato pugliese si fermerà per le festività natalizie, al rientro dalle quali si riprenderà con l'undicesimo turno. Le neroverdi ospiteranno la Don Milani Bari sabato 7 gennaio nel match in programma alle ore 16:30.