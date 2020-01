NMC femminile battuta da Scafati al PalaLosito

Non riesce il tris di vittorie consecutive nel girone di ritorno alla Nuova Matteotti Corato, battuta al PalaLosito da Scafati. 43-56 il finale di un match che ha visto le coratine non approcciare bene la gara nei primi quarti con qualche sbavatura di troppo che ha permesso alle campane di prendere il largo. Molto meglio la ripresa quando Corato ha tenuto testa alle avversarie ed ha giocato alla pari con loro, non riuscendo però a rimontare lo svantaggio.Pochi minuti prima della palla a due, però, un improvviso blackout ha costretto la coppia arbitrale a rinviare l'inizio della gara, che solo dopo circa 30 minuti ha potuto prendere il via con una illuminazione comunque non del tutto ottimale.Coach De Nicolo, che deve rinunciare a De Gennaro e Uniti, schiera in avvio un quintetto tutto formato da under e cioè Gatta, Ferraretti, Caccavo, Mastrototaro e De Nicolo mentre coach Ottaviano sceglie Garcia Leon, Berardi, Sapienza, Manna e capitan Iozzino.Pronti via e la tripla di Berardi sblocca subito il tabellone per le campane. Corato reagisce con la Caccavo che segna i primi due punti delle locali ma ancora Berardi con un'altra tripla sigla il 2-6. Si segna poco nel primo quarto con la NMC che sbaglia qualche conclusione di troppo e permette alle campane di accumulare un po' di vantaggio. Il parziale al 10 dice 9-16 per Scafati.Nel secondo quarto il tema del match non cambia con la Matteotti che prova la rimonta e le ospiti che controllano bene la gara. Le protagoniste sono Amorese da una parte e Sapienza (top scorer del match con 22 punti) dall'altra. Sono loro che trascinano le proprie squadre siglando ognuna la metà dei punti totali del team del quarto. Il risultato è che Scafati, anche grazie alla tripla della Garcia Leon, allunga il proprio margine sino al 20-33 che manda le squadre all'intervallo lungo.Terzo quarto con le coratine che tornano dagli spogliatoi con un altro spirito e giocano allo stesso livello della vice capolista tanto che il vantaggio rimane immutato. Il punteggio continua a rimanere basso e si sbagliano alcuni palloni di troppo ma le coratine lottano e salgono di tono in difesa non riuscendo però a sfruttare a dovere la fase offensiva. Grazie ai canestri della Caccavo ed ai suoi 7 punti, Corato rimane in scia e si aggiudica il parziale per 11-10 rimanendo però sotto 31-43 a fine quarto.Ultimo periodo con Scafati che non soffre particolarmente la rimonta barese che non arriva mai sotto i nove punti di scarto. Mangione e Lenzu illudono (35-46) ma 3 canestri da tre consecutivi nel finale, gli ultimi due dei quali di capitan Iozzino, blindano il parziale e consegnano il successo finale alle ospiti, che con questi due punti restano in scia alla capolista Capri.La Matteotti invece deve cercare di ripartire dagli ultimi due quarti di questa gara in vista del match in trasferta della prossima giornata a Salerno.NUOVA MATTEOTTI CORATO - GIVOVA LADIES SCAFATI ‪43 - 56‬NUOVA MATTEOTTI CORATO: Mangione 9, Rinaldi, Lenzu 2, Pisicchio, De Nicolo 3, Ferraretti 10, Caccavo 10, Gatta, Amorese 8, Maggiulli, Mastrototaro 1, El Friyekh ne. All. De Nicolo.GIVOVA LADIES SCAFATI: Iozzino 9, Garcia Leon 6, Panteva 1, Codispoti 2, Berardi 9, Sapienza 22, Stoyanova, Manna 7, Panniello, Mazzullo ne, Corbani ne. All. Ottaviano.ARBITRI: Menelao e Laterza di Mola di Bari (BA)PARZIALI: 9-16, 20-33, 31-43, 43-56USCITI PER 5 FALLI: MannaNOTE: Partita cominciata con 30 minuti di ritardo a causa di un blackout