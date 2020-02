NMC Femminile sconfitta in casa da Battipaglia

Niente da fare per le ragazze della Nuova Matteotti Corato, che al PalaLosito devono alzare bandiera bianca arrendendosi alla vice capolista Battipaglia. 45-58 il finale di un match che le campane hanno ipotecato con un sontuoso primo quarto, resistendo poi al tentativo di rimonta coratina dei successivi 30 minuti.Avvio di gara tutto di marca campana con Battipaglia che, seppur priva di Bisogno e Sasso, vola subito sul 6-0. Corato purtroppo non riesce a reagire e sigla solo 4 punti nei primi 10 minuti, tutti con Amorese. Le ospiti, invece, trascinate dal duo Cremona - Mattera piazzano i canestri che di fatto mettono una seria ipoteca al match e permettono alla vice capolista di volare sul 4-20 alla fine del primo quarto.Nel secondo parziale arriva la reazione coratina: dopo le prime fasi del quarto che vedono ancora Battipaglia prendere il largo (canestro della Opacic che vale il 7-28), arriva il break della NMC. Non c'è una sola trascinatrice in termini realizzativi in casa Corato, ma tutte le giocatrici attaccano e difendono segnando canestri pesanti. Mangione, De Gennaro, Gatta, Pisicchio, Lenzu e la tripla della Ferraretti confezionano così il 15-2 Matteotti che rianima il PalaLosito e rende la contesa incerta. Sono i 4 punti della Mattera in chiusura di quarto a permettere a Battipaglia di andare al riposo lungo con una doppia cifra di vantaggio (22-32 al 20').Terza frazione che si riapre ancora con Corato che spinge cercando la rimonta. Altro break di 7-4 per la NMC e vantaggio che si riduce a sole 7 lunghezze per le campane (29-36). Le ospiti però non ci stanno e come nel match d'andata confezionano il nuovo allungo, stavolta decisivo. Lo 0-11 timbrato Opacic - Mazza e Mattera, interrotto poi dal canestro della Caccavo, spegne nuovamente le speranze di una squadra che lotta su ogni pallone ma che purtroppo concede canestri alle campane che ne approfittano allungando fino al 31-47, preludio al 32-49 con cui si chiude il terzo parziale.Ultimo quarto che ricomincia con un nuovo 8-0 NMC. È di nuovo Paola Amorese a far la voce grossa siglando 6 punti consecutivi che, assieme al canestro della Mastrototaro, ridanno fiato alle speranze coratine (40-49). Battipaglia però trova i suoi primi punti del quarto con la tripla della Scarpato e non si fa poi più sorprendere tenendo ben saldo il comando della gara negli ultimi minuti e chiudendo 43-58.Match che comunque non è tutto da archiviare per la NMC, se si considera la forza dell'avversaria e quanto fatto di buono nel secondo e quarto periodo, in cui grinta, intensità, voglia di lottare e spirito di sacrificio non sono mancati producendo parziali importanti e mettendo in difficoltà le quotate ospiti. È da qui che bisogna ripartire, in vista del fondamentale match di sabato prossimo, quando, ancora al PalaLosito, arriverà Potenza.Mangione 4, Lenzu 1, Pisicchio 4, De Nicolo, Ferraretti 9, Caccavo 4, Gatta 6, Amorese 10, Mastrototaro 2, De Gennaro 5, Rinaldi. All. De Nicolo.Cremona 6, Scarpato 12, Montiani 5, Chiapperino 2, Opacic 7, Mazza 9, Mattera 17, Santoli, Chiovato, Di Martino. All. Di Pace.Settembre di Gravina in Puglia (BA) e Franco di Bitritto (BA)4-20, 22-32, 32-49, 45-58