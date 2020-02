NMC Femminile, si chiude a Capri la regular season di Serie B

Ultimo impegno del girone per le ragazze coratine

L'Olimpia Capri, infatti, dopo 12 vittorie consecutive, nell'ultima giornata disputata è stata sconfitta e superata anche nella differenza canestri da Battipaglia, che è la nuova capolista. Grande voglia di riscossa quindi per le giocatrici di coach Paolo Falbo, costrette a vincere per poter continuare a sperare.

Le ragazze coratine, invece, arrivano all'appuntamento già sicure della loro posizione visto che disputeranno i playout partendo dall'ottava posizione, anche in caso di vittoria e arrivo a pari punti con la Pink Bari.

Una stagione molto bella quella della NMC, arrivata da neopromossa a questo campionato, onorato più che degnamente a partire dalla prima storica vittoria all'esordio a Caserta sino al primo successo interno con Taranto ed al derby esterno conquistato contro una storica formazione femminile come la PINK Bari, rimontando nel finale.

Non sono mancate le sconfitte, anche pesanti, ma sempre dopo aver lottato contro corazzate ben più attrezzate e rivelatesi utili per crescere. Tuttavia l'impegno che si preparano ad affrontare le ragazze di coach De Nicolo sarà oltremodo ostico, sebbene arrivi dopo la bella vittoria interna contro Potenza che ha motivato tutto il roster coratino.

Come detto, Capri, a lungo capolista, è stata battuta nello scorso turno. La ex prima della classe, però, è squadra molto esperta e forte, che ha superato le difficoltà iniziali in cui giocava con sole cinque giocatrici e si è poi progressivamente rinforzata. Alla Gallo si sono aggiunte le sudamericane David, Rios (top scorer del team con 278 punti), Ledesma e l'ultima arrivata, la pivot classe 1982 Chesta.

Una squadra molto esperta, quindi, con un attacco molto prolifico da quasi 85 punti a partita. Un buon test per la Matteotti di coach De Nicolo, in attesa della post season e delle gare da "dentro o fuori".

Il match, che si giocherà domani alle ore 17, sarà arbitrato dai signori Arciello di Napoli e Del Gaudio di Massa di Somma (NA).

