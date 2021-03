NMC, sconfitta anche per le ragazze della Matteotti

Parallelamente al campionato di serie C Gold maschile è ripartito anche quello di serie B Femminile, a cui sono iscritte le ragazze della Nuova Matteotti Corato, anche quest'anno affidata a coach Bruno De Nicolo. Ieri si è svolto anche per loro il primo match ufficiale dopo circa un anno di stop che le ha viste protagoniste sul campo di Battipaglia, contro una delle squadre favorite del torneo.Dopo una buona prova le coratine si sono dovute arrendere cedendo 71-50 un match in cui però tanti sono stati gli aspetti positivi.Intanto la squadra, profondamente rinnovata e ringiovanita rispetto alla scorsa stagione da alcune facce nuove tra cui Markovic, Pavlovic e Frattoni e dalla promozione delle ragazze del settore giovanile che, come già l'anno scorso, formano l'ossatura della prima squadra. A rappresentare la vecchia guarda capitan Titty Mangione, titolare ieri assieme alle riconfermate Ferraretti, Caccavo e Gatta ed alla nuova arrivata Markovic nel primo starting five stagionale di coach De Nicolo.E sono proprio di Roberta Ferraretti i primi due punti della stagione della Matteotti (0-2) che affronta la gara col piglio giusto e senza timori reverenziali mettendo in difficoltà le più quotate avversarie. Ne viene fuori un quarto equilibrato e col punteggio basso, con Battipaglia che non riesce a trovare la via del canestro per oltrre 5 minuti. Le locali sono però brave a capitalizzare dalla lunetta i tanti falli guadagnati e rimanere in scia alle coratine. Logoh, Seka e De Feo rispondono cosi ad una ottima Ferraretti e a Pavlovic, i cui canestri mandano Corato avanti alla fine del primo quarto per 10-12.Secondo quarto in cui le campane lentamente prendono il comando delle operazioni ma le coratine non mollano la presa restando in gara. la Logoh suona la carica ma la Matteotti reagisce rimanendo attaccata al match, sia pur in svantaggio (20-18). Markovic segna tre liberi consecutivi e rida il vantaggio alla Matteotti (20-21) prima che due triple nel finale di tempo ed un conseguente break di 8-2 non mandino all'intervallo lungo le ragazze di coach Federica Di Pace avanti 28-23.Terzo periodo in cui le campane rientrano in campo decise ad imprimere una accelerazione al match. Ne viene fuori una gara agonisticamente valida ed intensa con le squadre che lottano su ogni possesso. Battipaglia inesorabilmente riesce a prendere il largo sfruttando la maggior stazza delle proprie atlete. Sono Opacic e Logoh a trascinare le compagne e a scavare lentamente il break decisivo con la Matteotti che non riesce stavolta a contenere le avversarie. Solo 10 i punti messi a referto dalle coratine nel terzo parziale a fronte dei 21 subiti, che portano il risultato al 30' sul 49-33.Quarto periodo che vede Battipaglia controllare la gara e gestire il vantaggio nonostante i tentativi coratini di rientrare nel match. La gara è sempre nelle mani delle locali che chiudono sul 71-50. Buona però la prova delle ragazze della Matteotti, formazione molto giovane ed ancora da assemblare ma che per oltre 20 minuti ha tenuto bene testa ad una formazione molto più attrezzata come Battipaglia.Archiviata ma non dimenticata questa prima giornata è già tempo di guardare avanti, all'esordio tra le mura amiche del PalaLosito, dove si disputerà sabato 13 marzo alle ore 18,45 la gara contro l'Azzurra Cercola, valida per la seconda giornata di campionato.