Tre gare nel giro di pochissimi giorni. Il ciclo di incontri ravvicinati, per la Polis Corato, terminerà sabato al tensostatico di via don Albertario in occasione del confronto con Cerignola, recupero dell'undicesimo turno del torneo di Serie C femminile di pallavolo. La formazione guidata daha raccolto 4 punti nelle due sfide contro l'Amatori Bari, terza forza del girone A: successi al tie-break sia fra le mura amiche (lunedì) che in trasferta (giovedì).Un finale di stagione in crescendo, frutto del tenace lavoro compiuto in questi mesi. Battere la compagine ofantina, seconda in graduatoria, sarebbe un'ulteriore certificazione dei progressi compiuti. Fischio d'inizio alle 19:30, ingresso gratuito.