Volge al termine il lungo e intenso periodo di preparazione della Polis Corato al prossimo torneo regionale di Serie C femminile di pallavolo, che scatterà a metà ottobre. La formazione guidata daparteciperà, fra sabato 8 e domenica 9 ottobre, alla prima edizione del memorial "Biagio Montaruli", dedicato ad un emblema della pallavolo pugliese, scomparso nel gennaio del 2020. Montaruli ha svolto sia il ruolo di dirigente che quello di arbitro e in seguito osservatore di arbitri, risultando uno dei formatori più apprezzati.Le neroverdi incroceranno subito Acquaviva nel primo match del triangolare, al quale prenderà parte anche la Dinamo Molfetta. Un'opportunità propizia per saggiare la condizione del gruppo ad una settimana dal debutto casalingo in campionato contro Turi, previsto per sabato 15 settembre con fischio d'inizio alle 16:30