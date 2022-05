La formazione di Annagrazia Matera dovrà conquistare la permanenza in C in una serie al meglio delle tre partite

Stop senza conseguenze per la Polis Volley Corato nel quarto e ultimo confronto del gironcino playout di Serie C. La squadra allenata da Annagrazia Matera non è riuscita a compiere l'impresa sul rettangolo del Volley Gioia, che ha chiuso la fase a punteggio pieno imponendosi con un netto 3-0. Primo periodo senza storia (25-14), secondo e terzo set più equilibrati, chiusi rispettivamente sul 25-20 e sul 25-21 dalla formazione di casa.La salvezza, per il team coratino, passerà da un relegation round, ovvero uno spareggio al meglio delle tre sfide contro avversarie da definire secondo una graduatoria unica stilata al termine della regular season.