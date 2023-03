Polis Volley, a Bari arriva il settimo stop di fila

Continua il periodo nero della Polis Volley Corato, che presso il Pala Carbonara di Bari incappa nella settima sconfitta consecutiva, a cospetto della Citymoda Amatori Bari. Il punteggio di 3-0 (25-18, 25-19, 25-15) rispecchia pienamente la prestazione di Fumarola e compagne, quasi mai in grado di impensierire la formazione di casa.A prescindere dalla caratura superiore delle baresi (squadra solida con giocatrici di categoria superiore, assemblata per puntare ad un piazzamento play-off), pesano tantissimo i due mesi senza punti conquistati, che hanno allontanato la salvezza diretta ad un distacco quasi siderale. La Polis infatti ad otto giornate dal termine della regular season, si trova a -16 dall'ottavo posto, dunque obiettivo ora è quello di arrivare quanto meno al nono posto, che garantirebbe a Guerra e compagne un accoppiamento più morbido nei play out.«È stata una prestazione sotto le nostre aspettative - esordisce l'assistant coach Raffaella Balducci - abbiamo avuto un servizio poco incisivo e Bari ha fatto la partita che voleva. Siamo rimaste nel match, ma potevamo fare certamente di più. Citymoda è una squadra solida, esperta, organizzata, serviva la partita perfetta, ma non c'è stata. Bisogna ripartire subito - conclude la Balducci - il campionato non è finito».Sabato prossimo le ragazze di coach Matera avranno di fronte un altro ostacolo niente male: al Tenso di Via Don Albertario infatti, le neroverdi affronteranno Gioiella Gioia Del Colle, terza forza del torneo.