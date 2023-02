Polis Volley Corato, Turi alle porte: l'intervista al capitano Alessia Berardi

La Mastrolonardo veleggia in acque tranquille, con 21 punti e sette vittorie, la prima proprio contro la Polis: 0-3 senza appello al tenso di Corato, con Musto e co. mai nel match. Nel corso del campionato le due squadre hanno mostrato di non essere così distanti dal punto di vista dei valori in campo, ma comunque quella di domenica non sarà una partita semplice, così come affermato anche dal capitano Alessia Berardi:

«La partita contro Turi non sarà affatto semplice, loro sono un gruppo esperto, ma rispetto all'andata sarà un'altra partita. Abbiamo acquisito consapevolezza nei nostri mezzi e siamo più squadra».

Che girone di ritorno ti aspetti?

«Il campionato è durissimo, molte giocatrici sono scese dalla B2 per vincere, ma noi nella nostra gioventù abbiamo rispetto per tutti ma paura di nessuno. Proveremo a fare risultato con tutti».

Da attaccante a libero: come mai questo cambio netto di ruolo?

«L'idea è nata in seguito ad una necessità: un avvenuto anni fa aveva limitato e compromesso la mia capacità offensiva. Coach Matera ha scommesso sulle mie doti di difesa e ricezione e mi ha dato fiducia dandomi la cosiddetta "maglia diversa".

Come ci si sente ad essere capitano della squadra della tua città?

«Per me non è una novità, in quanto nei vari settori giovanili mi era già capitato di indossare la fascia. Sicuramente rivestire questo ruolo in prima squadra è un onore, ringrazio coach Matera per la fiducia. Spero di essere un punto di riferimento nello spogliatoio e fuori».

Tredici finali attendono Alessia Berardi e le altre ragazze, per raggiungere il miglior piazzamento possibile e magari evitare i playout. La prima di queste finali domenica 5 febbraio a Turi, primo servizio alle ore 18:00.

La pausa è finita. Dopo il weekend dedicato alla Coppa Puglia, le neroverdi allenate da coach Matera tornano sul parquet, avversario di turno Turi.