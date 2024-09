Riparte l'Adriatica Industriale Nuova Virtus Corato

È partita ufficialmente con il primo allenamento la stagione 2024/2025 dell'Adriatica Industriale Nuova Virtus Corato. I ragazzi ancora affidati alla guida di coach Felice Carnicella si sono ritrovati per il primo allenamento stagionale a circa 3 mesi da quella fatidica gara 2 di finale playoff giocata a Trani. I coratini però, dopo aver perso la loro chance sul campo, sono stati a loro volta ripescati in serie D e quindi sono riusciti a centrare un obiettivo insperato ma meritato per la super stagione scorsa, sia pur entrano dalla porta di servizio.Pochi ma importanti i ritocchi ad un gruppo, quello del presidente Cataldo Musto e del patron Cataldo Mazzilli, che ha fatto molto bene lo scorso anno. Sono infatti arrivati il play Stefano Liso (da Barletta, Serie C), giocatore esperto della categoria, il pivot Raffaele Mazzilli, in uscita dalla Nuova Matteotti Corato (Serie C), e l'under Domenico Petrone (da Trani, Serie C), ma la società è ancora al lavoro per regalare a coach Carnicella ulteriori rinforzi.È stato reso noto il calendario della nuova serie D con i coratini che, neanche a farlo apposta esordiranno il 12 ottobre in trasferta contro la stessa squadra che li ha battuti e con cui hanno chiuso la stagione scorsa, ovvero Trani. Il nuovo capitano biancoblu sarà Daniele Tarricone.Tanta curiosità quindi per un gruppo pronto ad una nuova sfida ed a rendere orgogliosi di sè i suoi instancabili e passionali tifosi.