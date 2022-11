Un passo indietro evidente, non solo per il risultato acquisito. La sconfitta incassata a Gioia del Colle (3-0) lascia tanta amarezza nella famiglia Polis Corato specie per il tenore della prova fornita dal team di Annagrazia Matera. I parziali sono eloquenti (25-16, 25-15 e addirittura 25-7 nel terzo set) e denotano un passaggio a vuoto al quale bisognerà rimediare al più presto.«Dagli insuccessi non c'è che da imparare, il campionato è ancora lungo e i giochi sono aperti» hanno sottolineato dal club coratino. La situazione di classifica non è delle migliori: la Polis è terzultima nel girone A di Serie C con appena 3 punti all'attivo in sei gare. Sabato, al tensostatico di via don Albertario, scontro con Altamura, capolista a punteggio pieno.