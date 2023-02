Semaforo rosso per la Polis Volley Corato: Turi vince 3-1

Torna senza punti la Polis Volley Corato dalla trasferta di Turi, con la "Mastrolonardo" che si impone per 3-1 (25-22, 25-14, 19-25, 25-21) tra le mura amiche.Prestazione sull'altalena per il sestetto guidato da coach Matera: approccio errato alla partita, buon recupero (che non evita però la sconfitta del primo set), secondo parziale praticamente non giocato, ottima reazione con conseguente terzo set vinto e quarto molto combattuto.Fumarola e compagne nel corso del quarto set hanno anche tentato di portare la contesa al tie-break, ma una volta raggiunte sul 20-20, le neroverdi non sono più riuscite a mettere la testa avanti.L'analisi di coach Matera è chiara: «Il match è iniziato un po' in sordina, abbiamo pagato il peso della partita, che poteva permetterci di portare a casa dei punti. Dopo un brutto secondo set, abbiamo reagito bene, da questo bisogna ripartire. La fase di cambio palla e la ricezione non sono state all'altezza e in questo campionato così difficile si paga ogni errore. A fasi alterne abbiamo espresso un'ottima pallavolo, ma questo non basta per vincere».La salvezza diretta ora dista dieci punti, ma la rincorsa può riprendere sin dal prossimo match, quando sabato alle 16:30, tra le mura amiche del Tenso di Via Don Albertario, arriva la PM Potenza, appaiata a quota 12 proprio con la Polis.