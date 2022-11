Il percorso della Polis Corato nella Serie C femminile di pallavolo farà tappa al Palapoli sabato 5 novembre. Il team neroverde renderà visita alla Dinamo Molfetta nel confronto in programma alle ore 19:30 e valido per la quarta giornata d'andata.La formazione guidata daandrà alla ricerca del secondo successo stagionale al cospetto di avversarie che le precedono di due lunghezze nelle classifica del girone A. L'imperativo è confermare le ottime impressioni suscitate dalla sfida interna contro Acquaviva, persa al tie-break.e compagne hanno già evidenziato notevoli margini di miglioramento in termini di ritmo, intesa e organizzazione di gioco, tutti segnali incoraggianti per un gruppo con diverse giocatrici giovani.