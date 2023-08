Test in famiglia per il Corato Calcio, primi minuti nelle gambe per i neroverdi

Primo test dunque per i ragazzi di mister Maurelli, certamente non probante, ma utile per mettere minuti nelle gambe ed assimilare i primi schemi per la stagione che verrà.

Nonostante si trattasse di un'amichevole, il ritmo del match è stato molto altro e i 22 contendenti in campo hanno lottato su ogni pallone, come se si trattasse di un match ufficiale.

Un buon atteggiamento per iniziare al meglio la stagione 2023/2024.

Questa mattina, presso il Campo Sportivo di Corato si è disputata un'amichevole in famiglia tra i calciatori dell'USD Corato Calcio e una selezione under.