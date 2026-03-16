Corato, che cuore: Dargenio in pieno recupero firma l’1-1 contro la Cosmano Foggia

Promozione, è terminata la 28esima giornata di campionato: il Corato, reduce dal pareggio in extremis contro il Borgorosso Molfetta, replica nuovamente, questa volta contro la Cosmano Sport Foggia, seconda forza del girone: all'Ex Campo FIGC di Foggia termina 1-1, con la rete al 94' di Dargenio che cambia le sorti del match.Con questo pareggio, il secondo di fila, il Corato sarebbe attualmente salvo, essendo salito al 12esimo posto, a quota 32 punti, gli stessi della Virtus Bisceglie 13esima e coinvolta nei playout. Si allontana leggermente la zona retrocessione diretta, con l'Atletico Apricena distante adesso tre lunghezze.Questa l'attuale situazione dal 10^ al 17^ posto: Borgorosso Molfetta 38, Atletico Gargano 36, Corato 32, Virtus Bisceglie 32, Real Siti 31, Lucera 30, Rinascita Rutiglianese 30, Atletico Apricena 29. Sei giornate al termine, la salvezza è alla portata dei neroverdi.Quanto alla cronaca, mister Doudou schiera l'undici composto da Zinfollino, Rana, Petrizzelli, Garbetta, Fanelli, Suriano, Volpe, Petrone, Tedone, Scardigno, Campitiello. Prima frazione di gioco piuttosto bloccata, con entrambe le squadre che creano, senza rendersi mai piuttosto pericolose. Al 45' però ecco il vantaggio della Cosmano Foggia, con Carella che salta Zinfollino e deposita in rete l'1-0. Il Corato nella ripresa cerca disperatamente il pareggio che arriva al 94', con una conclusione splendida di Dargenio che firma il definitivo 1-1.