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Cosmano Foggia-Corato, servirà un’impresa: la lotta salvezza entra nel vivo

Margini d'errore bassissimi per i coratini, alla ricerca della partita perfetta

Corato - sabato 14 marzo 2026 14.20
Promozione, si scende in campo per la 28esima giornata di campionato: il Corato, reduce dal pareggio agguantato in extremis contro il Borgorosso Molfetta, è chiamato all'impresa nella sfida di Foggia contro la Cosmano, seconda in classifica. La sfida si disputerà domenica all'Ex Campo FIGC, con calcio d'inizio alle ore 15:00.

La Cosmano Sport Foggia, allenata da mister Fabrizio Mascia, è meritatamente in seconda posizione solitaria, a quota 53 punti, frutto di 16 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. 49 reti realizzate (3^attacco) e 28 subite (2^difesa). Tre successi ed una sconfitta nelle ultime quattro gare. Non sarà dunque per nulla semplice far risultato per i neroverdi.

Il Corato arriva a questo scontro delicato in seguito al pareggio dello scorso weekend contro il Borgorosso Molfetta, nella sfida terminata 2-2, preceduta dalle tre sconfitte di fila. A partire da questa domenica, gli uomini di Doudou dovranno far fronte ad un calendario tostissimo, dovendo affrontare, oltre alla Cosmano, anche San Marco e Norba Conversano, prima delle ultime quattro gare di campionato contro Virtus Bisceglie, San Severo, Atletico Gargano e Rutiglianese dove, inevitabilmente, ci si giocherà gran parte della salvezza.

Questa l'attuale situazione nella zona sinistra della classifica: Atletico Gargano 33, Virtus Bisceglie 32, Corato 31, Lucera 30, Rutiglianese 30, Real Siti 30, Apricena 29, Virtus Andria 14. Ecco gli incroci del weekend che interesseranno i coratini: Apricena-Atletico Gargano, Real Siti-Virtus Palese, San Marco-Virtus Bisceglie, Soccer Trani-Rutiglianese, Don Uva-Lucera.
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