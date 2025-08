Nuova Virtus Corato, confermato coach Felice Carnicella

Con l'inizio della nuova stagione che si sta avvicinando per tutte le squadre, anche la, griffata ancora, riparte e lo fa cominciando ad annunciare la guida tecnica, che sarà ancora coach. Una scelta logica e condivisa con entusiasmo da entrambe le parti, con il coach coratino che, al suo quinto anno consecutivo in casacca Virtus, non nasconde la sua gioia.«Non è mai scontato iniziare un nuovo anno avendo piena fiducia da parte di chi ti sta attorno tra società e chi collabora con tanta passione dietro le quinte. Sono molto grato di poter ancora guidare questa squadra ed essere così stimato. Questa è la cosa che davvero mi spinge anche quest'anno a ripartire e a migliorare sotto tutti gli aspetti».Si riparte dalla splendida cavalcata dello scorso anno, una stagione eccezionale per una neopromossa che ha sfiorato il salto in serie C. Si riparte, però, anche da quella gara 3 che un po' di amaro lo ha lasciato, pur all'interno di un percorso eccezionale.«La cosa principale che porterò con me è quella sana follia con la quale la società e tutto il gruppo Virtus stanno cercando di crescere. Bisogna osare per superare i propri limiti e tutti lo stanno facendo. Un altro aspetto fondamentale è dato chiaramente dai ragazzi scesi in campo. Ho lavorato per molti anni con molti professionisti. Questi ragazzi, invece, pur non essendo tali sono stati professionali con una voglia strepitosa di fare sacrifici e mettersi a disposizione di tutti con una umiltà fuori dal comune che ci ha permesso di arrivare ad assaporare un sogno che a inizio anno era utopia. Porterò questo da esempio ai nuovi arrivati che sono certo si caleranno nella parte fin da subito».Nuovi arrivati per una nuova Virtus, una squadra che si rinnova senza perdere mai la sua identità. Circa il tipo di squadra di quest'anno coach Carnicella non si nasconde: «Come ogni anno proveremo a migliorarci. Vedremo sicuramente una Virtus affamata, che proverà ad arrivare fino in fondo, cercando di divertirsi, di far divertire e creare entusiasmo sulla scia dell'anno scorso. Una squadra che non dimenticherà le proprie radici e il proprio spirito, con qualche volto nuovo, ma la stessa forte consapevolezza di rimanere sé stessa nel profondo con tutte le sue caratteristiche peculiari».