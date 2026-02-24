L'Adriatica Industriale Virtus Corato espugna la casa della Junior Matera

Altro successo materano per l'che dopo aver battuto la Pielle si ripete anche contro la62-65 dopo un supplementare al termine di una gara equilibratissima contro una squadra ostica e difficile da superare.Corato ritrova Liso dopo l'infortunio ma perde Bavaro e Mazzilli per un problema fisico e dopo poco meno di un minuto deve rinunciare anche a D'Introno. Coach Carnicella quindi getta subito nella mischia il nuovo arrivato, l'argentino Julian Casalini, primo straniero della storia virtussina, che subito ripaga siglando i suoi primi 2 punti con la nuova maglia e sbloccando i coratini da quota 0. La Virtus continua a spingere e sempre con i canestri di Casalini trova il pareggio a quota 9 in una gara in cui non si segna molto. In chiusura di quarto è Cuomo a dare il vantaggio alla Virtus per il 12-13 con cui si chiude il primo quarto.Secondo quarto con i coratini che sfruttano l'onda lunga del finale di primo quarto e continuano il break. I canestri in serie di Cuomo, D'Avanzo, Capasso e Maldera completano il 13-0 coratino che lancia gli ospiti sul 12-22 mentre Matera non trova la via del canestro per oltre 4 minuti. È Spada per i lucani a segnare i primi punti del quarto che Matera riaggancia restituendo il parziale ad una Virtus che si ferma di colpo. Ambrosecchia e Belgrano riportano sotto i locali (21-22) e la gara ritorna in equilibrio con Corato che chiude avanti 23-24 dopo i liberi dei locali di Visceglia.Nel terzo quarto Matera parte meglio ma Casalini con 4 punti in fila riporta Corato avanti (27-28). Il match è aperto e i locali riprovano a scappar via, con Corato che resta sempre però in scia. Ambrosecchia dà il +8 ai lucani ma sempre Casalini (grande impatto il suo e 20 punti a referto) e due liberi di D'Avanzo riportano la Virtus in parità a quota 38. Terza frazione con l'equilibrio a farla da padrone. Matera prova a fare la lepre e Corato la raggiunge proprio in chiusura di quarto con altri due liberi di D'Avanzo (42-42 al 30esimo).Ultimo quarto molto equilibrato, pieno di sorpassi e controsorpassi. Comincia Matera la saga dei vantaggi ma Corato è sempre vigile e si porta avanti, sia pur sempre di stretta misura, prima con Capasso e poi con Cuomo. I minuti scorrono, la partita resta in bilico senza trovare un padrone. Secondi finali al cardiopalma con Spada a portare avanti i suoi. Sembra finita ma è ancora Allegretti, l'uomo dei finali di gara, che nel momento decisivo segna il canestro del 58 pari che manda il match ai supplementari.Overtime in cui va avanti Matera sempre con Spada, ma la Virtus ha un cuore enorme e prima pareggia con Cuomo e poi sorpassa con Scaringella ed il libero di Liso. Il punto esclamativo però lo mette ancora D'Avanzo, che freddissimo dalla lunetta segna i due liberi del successo coratino e fa esultare tutto il gruppo biancoblu.JUNIOR MATERA - ADRIATICA INDUSTRIALE VIRTUS CORATO 62 – 65 D.T.S.MATERA: Belgrano 2, Digno, Ambrosecchia 5, Visceglia 10, Simonis 23, Spada 14, Tortorelli, Lionetti, Maraglino 8, Carlucci, Serino ne. All. MinafraCORATO: Allegretti 7, Scaringella 2, Casalini 20, Liso 4, D'Introno, Capasso 7, Amendolagine 1, Eremita, Maldera 2, Cuomo 11, Piarulli, D'Avanzo 11. All. Carnicella Ass. All. Ferrante – MalerbaARBITRI: Conforti di Matera e Desposati di BariPARZIALI: 12-13 23-24 42-42 58-58 62-65