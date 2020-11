2 novembre, De Benedittis: «Consapevoli della provvisorietà dell'esistenza»

In occasione della giornata di commemorazione dei defunti, questa mattina alle ore 9.00 presso il cimitero comunale sarà deposta una corona di fiori in memoria di tutti i defunti, a cura dell'amministrazione comunale.In tale ricorrenza, giunge il messaggio del sindaco Corrado De Benedittis: « La Commemorazione dei Defunti ci fa riflettere sulla provvisorietà della nostra esistenza.La pandemia in corso, d'altro canto, evidenzia che i sistemi sociali ed economici in cui ci ritroviamo a vivere, sono quanto mai instabili e tutt'altro che definitivi.Un pensiero particolare va alle vittime del Covid-19 e, più in generale, a tutti e tutte coloro, nostri concittadini, che in quest'anno ci hanno lasciato; a chi ha perso la vita in giovane età; a chiunque nel mondo è deceduto in circostante violente e tragiche.La consapevolezza che siamo uomini e donne fragili ci aiuti a dare il giusto peso alle cose».