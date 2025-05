“4 giorni su se7“: Breight Film vince la terza edizione del cinema indipendente a Corato

è il vincitore della terza edizione di "", il contest dedicato agli autori del cinema indipendente, che si è tenuto adal 15 al 18 maggioBreight Film ha vinto il contest realizzando un film sul deputato, che durante la sua vita politica si dedicò soprattutto allo sviluppo economico e sociale in campo agricolo del Mezzogiorno, in particolare della Puglia; fra l'altro presentò una proposta di legge sulla costruzione dell'Acquedotto pugliese (1890). Morto nel 1901, Imbriani è ancora vivo nella memoria dei pugliesi. Il premio è stato consegnato dal sindaco di Coratoal regista del Breight FilmQueste le quattro troupes cinematografiche che erano state selezionate per il contest:(ITA),(GB),(ITA)(USA-ITA). La troupe di Breight Film è composta dal regista, dal cameraman e operatore drone, dal fonicodalla sceneggiatrice" è un contest dedicato agli autori del cinema indipendente ideato da, patrocinato economicamente dale con il sostegno della, in collaborazione con, il liceo artisticodi Corato,. È una chiamata alle arti per troupes cinematografiche indipendenti che, nel corso di quattro giornate, ospitate in residenza artistica nella città di Corato, hanno gareggiato tra loro nella realizzazione del miglior cortometraggio si valorizzazione territoriale.Corato si è trasformata per il terzo anno consecutivo in un molteplice set a cielo aperto. L'edizione 2025, tra l'altro, è rientrata tra le decine di eventi che a livello nazionale fanno parte del, ossia la più grande iniziativa italiana volta a sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale.ha come direttore artistico il registache, insieme allo sceneggiatore, ha coinvolto sin dalla prima edizione gli studenti del liceo artistico "Federico II-Stupor Mundi" di Corato (indirizzo audiovisivo), attraverso diversi PCTO. «Tutto mira a incrementare ricchezza e confronto durante la competizione, a vantaggio soprattutto dei giovani studenti del liceo Federico II Stupor Mundi che faranno da supporto alle troupe in gara» ha dichiarato Pinto.Le quattro troupes hanno alloggiato gratuitamente nella città di Corato per quattro giorni, nelle strutture e i locali convenzionati con l'organizzazione. Ogni squadra disporrà di materiale informativo e di approfondimento, predisposto in piccoli reportage che illustrano la città di Corato, realizzati proprio dagli studenti del liceo artistico coratino.Nato dall'esperienza dell'il festival internazionale dedicato al cinema audiovisivo indipendente rappresenta un'occasione esclusiva e prestigiosa di valorizzazione della ricchezza e del patrimonio artistico, culturale, architettonico, sociale, folkloristico ed enogastronomico di Corato e del suo territorio, nonché del suo tessuto commerciale: basti pensare che i corti realizzati nelle precedenti edizioni hanno portato l'immagine della città in giro per il mondo, con la partecipazione ad oltre 40 festival, tenutisi in tutti e cinque i continenti.intende promuovere la qualità del cinema indipendente che si avvale di alte professionalità e avanzate tecnologie, attraverso un coinvolgimento esteso della cittadinanza e delle realtà esistenti sul territorio, rendendo accessibile il linguaggio filmico e le nuove tecnologie a cittadini di ogni età.Al termine dei quattro giorni, dopo attenta e scrupolosa valutazione da parte di una giuria, esponenti dell'amministrazione comunale, privati cittadini e degli studenti del "Federico II - Stupor Mundi" di Corato, è stato decretato il vincitore fra i lavori filmici prodotti. Il presidente di giuria quest'anno è stato l'attoreLa serata conclusiva dell'evento si è tenuta domenica 18 maggio nella biblioteca comunale M. R. Imbriani in Largo Plebiscito a Corato. Al seguente link è possibile guardare il cortometraggio vincitore: https://youtu.be/fk-q5Js6mVQ?si=XxmG1ve_8WExr-E4