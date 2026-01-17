Biblioteca comunale
Biblioteca comunale
Eventi

A Corato l'incontro pubblico "La riforma Nordio dell'ordinamento giudiziari"

Si svolgerà alla biblioteca comunale il 22 gennaio

Corato - sabato 17 gennaio 2026
Si terrà giovedì 22 gennaio 2026, alle ore 18.30, presso la Biblioteca Comunale di Corato (Largo Plebiscito), l'incontro pubblico dal titolo: "La riforma Nordio dell'ordinamento giudiziario. Le ragioni del NO".

Nel corso dell'iniziativa si discuterà in particolare di due questioni centrali:
  • Perché la riforma Nordio mira a stravolgere gli assetti costituzionali senza ridurre di un solo giorno la durata dei processi;
  • Perché la riforma rischia di attribuire un maggiore potere alla politica, incidendo sull'indipendenza della giurisdizione.
Interverranno:
  • Angela Arbore, Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Trani;
  • Giuseppe De Tomaso, giornalista, già direttore della Gazzetta del Mezzogiorno;
  • Bepi Maralfa, avvocato e responsabile anticorruzione del Comune di Molfetta.
L'incontro sarà introdotto e moderato da Giuseppe Volpe, Procuratore della Repubblica di Bari. L'iniziativa è aperta alla cittadinanza e rappresenta un'occasione importante di informazione e dibattito.
