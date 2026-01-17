Eventi
A Corato l'incontro pubblico "La riforma Nordio dell'ordinamento giudiziari"
Si svolgerà alla biblioteca comunale il 22 gennaio
Corato - sabato 17 gennaio 2026
Si terrà giovedì 22 gennaio 2026, alle ore 18.30, presso la Biblioteca Comunale di Corato (Largo Plebiscito), l'incontro pubblico dal titolo: "La riforma Nordio dell'ordinamento giudiziario. Le ragioni del NO".
Nel corso dell'iniziativa si discuterà in particolare di due questioni centrali:
Nel corso dell'iniziativa si discuterà in particolare di due questioni centrali:
- Perché la riforma Nordio mira a stravolgere gli assetti costituzionali senza ridurre di un solo giorno la durata dei processi;
- Perché la riforma rischia di attribuire un maggiore potere alla politica, incidendo sull'indipendenza della giurisdizione.
- Angela Arbore, Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Trani;
- Giuseppe De Tomaso, giornalista, già direttore della Gazzetta del Mezzogiorno;
- Bepi Maralfa, avvocato e responsabile anticorruzione del Comune di Molfetta.