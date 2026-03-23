Eventi
A Corato la presentazione del Team Corse A.S.D All Bike Corgom - A.S.D Puglia Challenge
Si apre la nuova stagione MTB 2026
Corato - lunedì 23 marzo 2026 10.25
Anche per il 2026 la stagione MTB si apre con nuove sfide e nuove ambizioni di chi ha fatto della propria bici uno stile di vita.
Si è tenuta sabato 21 marzo, negli spazi della Corgom di Corato, la presentazione del Team Corse A.S.D. All Bike Corgom, insieme all' A.S.D. Puglia Challenge, nata cinque anni fa con l'obiettivo di fare qualcosa per i giovani e promuovere la cultura del ciclismo sul territorio. Un momento particolarmente sentito e che ha messo in evidenza i nuovi obiettivi, presentandosi come incontro di sintesi e rilancio del progetto.
Presenti alla conferenza l'assessore Beniamino Marcone, il Presidente FCI Puglia Tommaso De Palma, il Presidente di Puglia Challenge Mimmo del Vecchio e Antonio Giaconella del Team All Bike. Ruolo decisivo è quello del dott. Vito Scaringella il cui sostegno è stato decisivo per la crescita della realtà ciclistica coratina.
L'incontro ha messo in evidenza la sinergia tra aziende locali e società sportive: un connubio che non solo sostiene l'attività agonistica, ma contribuisce alla promozione del territorio, alla coesione sociale e alla formazione delle nuove generazioni.
La presentazione della squadra ha evidenziato un equilibrio tra giovani e veterani con la stessa passione per lo sport e con gli stessi obiettivi di crescita, competizione e valorizzazione.
Il prossimo obiettivo sono i campionati italiani con gli atleti di punta che possano dare lustro e visibilità al territorio e al mondo del ciclismo.
Si è tenuta sabato 21 marzo, negli spazi della Corgom di Corato, la presentazione del Team Corse A.S.D. All Bike Corgom, insieme all' A.S.D. Puglia Challenge, nata cinque anni fa con l'obiettivo di fare qualcosa per i giovani e promuovere la cultura del ciclismo sul territorio. Un momento particolarmente sentito e che ha messo in evidenza i nuovi obiettivi, presentandosi come incontro di sintesi e rilancio del progetto.
Presenti alla conferenza l'assessore Beniamino Marcone, il Presidente FCI Puglia Tommaso De Palma, il Presidente di Puglia Challenge Mimmo del Vecchio e Antonio Giaconella del Team All Bike. Ruolo decisivo è quello del dott. Vito Scaringella il cui sostegno è stato decisivo per la crescita della realtà ciclistica coratina.
L'incontro ha messo in evidenza la sinergia tra aziende locali e società sportive: un connubio che non solo sostiene l'attività agonistica, ma contribuisce alla promozione del territorio, alla coesione sociale e alla formazione delle nuove generazioni.
La presentazione della squadra ha evidenziato un equilibrio tra giovani e veterani con la stessa passione per lo sport e con gli stessi obiettivi di crescita, competizione e valorizzazione.
Il prossimo obiettivo sono i campionati italiani con gli atleti di punta che possano dare lustro e visibilità al territorio e al mondo del ciclismo.
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