A Corato la presentazione del Team Corse A.S.D All Bike Corgom - A.S.D Puglia Challenge

8 foto Presentazione del Team Corse A.S.D. All Bike Corgom

Anche per il 2026 lasi apre con nuove sfide e nuove ambizioni di chi ha fatto della propria bici uno stile di vita.Si è tenuta sabato 21 marzo, negli spazi della Corgom di Corato, la presentazione del, nata cinque anni fa con l'obiettivo di fare qualcosa per i giovani e promuovere la cultura del ciclismo sul territorio. Un momento particolarmente sentito e che ha messo in evidenza i nuovi obiettivi, presentandosi come incontro di sintesi e rilancio del progetto.Presenti alla conferenza. Ruolo decisivo è quello delil cui sostegno è stato decisivo per la crescita della realtà ciclistica coratina.L'incontro ha messo in evidenza la sinergia tra aziende locali e società sportive: un connubio che non solo sostiene l'attività agonistica, ma contribuisce alla promozione del territorio, alla coesione sociale e alla formazione delle nuove generazioni.La presentazione della squadra ha evidenziato un equilibrio tra giovani e veterani con la stessa passione per lo sport e con gli stessi obiettivi di crescita, competizione e valorizzazione.Il prossimo obiettivo sono i campionati italiani con gli atleti di punta che possano dare lustro e visibilità al territorio e al mondo del ciclismo.