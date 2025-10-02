Funny Bikers sul podio
Funny Bikers sul podio
Altri sport

Gara Mediofondo Bosco Cecibizzo, sul podio i coratini Pierluca Strippoli e Riccardo Chisena

Un grande risultato per la scuola di ciclismo "Funny Bikers - Vito Ditano"

Corato - giovedì 2 ottobre 2025 13.08 Comunicato Stampa
Per gli atleti della scuola di ciclismo "Funny Bikers - Vito Ditano" è arrivato anche il momento di divertirsi nella gara Mediofondo Bosco Cecibizzo con un percorso di 44 km con e 1000 metri di dislivello. Valida come penultima tappa del Challenge XPC Puglia MTB, la gara ha reso nuovamente protagonista la città di Corato nel panorama nazionale della Mountain Bike.

Organizzato sotto l'egida della Federazione Ciclistica Italiana dal Team QuaratBike, il percorso completamente sterrato nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia, caratterizzato dall'elevato tasso tecnico e da brevi ma intese salite, nella copertura di conifere del Cecibizzo, ha accolto una sfida impegnativa tra salite, discese e adrenalina pura nel cuore del bosco. I nostri atleti, però, hanno lasciato il segno, con Pierluca Strippoli e Riccardo Chisena, rispettivamente sul 1º e 2º gradino del podio.

«Complimenti ragazzi, sempre più in alto, mantenendo la leadership del campionato regionale che volge al termine con l'ultima tappa in programma nel Gargano» si congratulano gli organizzatori.
  • Ciclismo
“Il trattamento dell’autore di reato infermo di mente socialmente pericoloso fra recovery e necessità di contenimento”: convegno a Foggia
2 ottobre 2025 “Il trattamento dell’autore di reato infermo di mente socialmente pericoloso fra recovery e necessità di contenimento”: convegno a Foggia
Ladri forzano la porta di un panificio e fuggono col registratore di cassa
2 ottobre 2025 Ladri forzano la porta di un panificio e fuggono col registratore di cassa
Torna la raccolta alimentare promossa dall'associazione Orizzonti
2 ottobre 2025 Torna la raccolta alimentare promossa dall'associazione Orizzonti
ATS Corato, "DesTEENazione ": oltre tre milioni di euro per i giovani
2 ottobre 2025 ATS Corato, "DesTEENazione": oltre tre milioni di euro per i giovani
A Grenoble la visita ufficiale della delegazione del Comune di Corato
2 ottobre 2025 A Grenoble la visita ufficiale della delegazione del Comune di Corato
Ferrotramviaria, sospensione della circolazione tra Corato e Andria
2 ottobre 2025 Ferrotramviaria, sospensione della circolazione tra Corato e Andria
Le eccellenze dello street food coratino nella Guida Gambero Rosso 2026
2 ottobre 2025 Le eccellenze dello street food coratino nella Guida Gambero Rosso 2026
Riapertura delle iscrizioni ai servizi di inclusione scolastica per l’anno 2025/2026
2 ottobre 2025 Riapertura delle iscrizioni ai servizi di inclusione scolastica per l’anno 2025/2026
Olio d’oliva, scandalo da 180 milioni di euro. Sicolo: “Danni per l’Italia”
2 ottobre 2025 Olio d’oliva, scandalo da 180 milioni di euro. Sicolo: “Danni per l’Italia”
L'Adriatica Industriale Virtus Corato si presenta alla città
2 ottobre 2025 L'Adriatica Industriale Virtus Corato si presenta alla città
