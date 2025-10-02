Gara Mediofondo Bosco Cecibizzo, sul podio i coratini Pierluca Strippoli e Riccardo Chisena

Per gli atleti della scuola di ciclismo "Funny Bikers - Vito Ditano" è arrivato anche il momento di divertirsi nella gara Mediofondo Bosco Cecibizzo con un percorso di 44 km con e 1000 metri di dislivello. Valida come penultima tappa del Challenge XPC Puglia MTB, la gara ha reso nuovamente protagonista la città di Corato nel panorama nazionale della Mountain Bike.



Organizzato sotto l'egida della Federazione Ciclistica Italiana dal Team QuaratBike, il percorso completamente sterrato nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia, caratterizzato dall'elevato tasso tecnico e da brevi ma intese salite, nella copertura di conifere del Cecibizzo, ha accolto una sfida impegnativa tra salite, discese e adrenalina pura nel cuore del bosco. I nostri atleti, però, hanno lasciato il segno, con Pierluca Strippoli e Riccardo Chisena, rispettivamente sul 1º e 2º gradino del podio.



«Complimenti ragazzi, sempre più in alto, mantenendo la leadership del campionato regionale che volge al termine con l'ultima tappa in programma nel Gargano» si congratulano gli organizzatori.