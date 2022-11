A Corato lo spettacolo "Dio c'è" contro la violenza sulle donne

S'intitola "Dio c'è" lo spettacolo di Daniela Baldassarra, scrittrice e monologhista teatrale pugliese, che andrà in scena venerdì 18 novembre, alle ore 20, sul palco dell'auditorium del liceo artistico "Federico II stupor mundi" di Corato. Una rivisitazione semiseria delle storie del Vecchio Testamento, nella quale è presentato un Dio politicamente scorretto, confuso, disordinato, bellicoso e le donne di ieri e di oggi.Fil rouge della narrazione tra il tragico e il comico è la violenza sulle donne, dalla sua genesi alle manifestazioni storiche e sociali che sfociano nei retaggi comportamentali moderni.L'evento teatrale è organizzato dalla sezione di Corato dellain collaborazione con ie ", partner che gestiscono in sinergia le attività previste dalla convenzione nell'ambito territoriale di Corato, oltre che conGli spazi del liceo artistico coratino, grazie alla sensibilità del dirigente Scolasticoe dell'intero istituto, accoglieranno un'espressione narrativa che si snoda attraverso l'immediatezza e l'efficacia dello strumento teatrale, fondamentale esperienza di educazione e formazione collettive.Una unione di intenti che consentirà alla voce didi raccontare con un piglio dolceamaro la situazione socio-culturale delle donne moderne, attraverso la voce di emblematiche figure alle porte della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Appuntamento, quindi, a venerdì 18 novembre, per lasciarsi traghettare in un viaggio - tra il serio e il faceto - nell'universo femminile dalle origini a oggi.L'irriverente e pluripremiata artista, dalla critica considerata l'erede di Franca Rame, donerà al pubblico spunti di riflessione nati dalla sensibilità con cui, da anni, narra attraverso la forma teatrale della violenza sulle Donne.Per informazioni è a disposizione il recapitooppure è possibile rivolgersi presso Talia, in via De Gasperi 6, Corato o contattare le associazioni partner dell'iniziativa.