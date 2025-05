Nessun marciapiede nei pressi della stazione di Corato Sud: gli studenti del "Federico II" chiedono interventi

Gli studenti sollecitano un'azione urgente per garantire sicurezza e accessibilità

Powered by

Gli studenti del liceo artisticohanno sollevato un'importante richiesta alle autorità locali riguardante l'nei pressi della stazione ferroviaria di Corato Sud. Attraverso i loro rappresentanti d'istituto, i ragazzi hanno segnalato i rischi che ne derivano per pedoni e pendolari: ogni giorno gli allievi corrono il pericolo di essere investiti nel tragitto che conduce dalla stazione fino a scuola.La comunità studentesca sottolinea anche la presenza di buche e superfici sconnesse che mettono a repentaglio l'incolumità delle persone con difficoltà motorie. «Non possiamo ignorare il problema: la sicurezza è un diritto di tutti» dichiarano i portavoce degli studenti, che auspicano un'azione tempestiva da parte dei soggetti competenti.I rappresentanti, inoltre, chiedono che l'area venga resa più accessibile, magari con l'aggiunta di segnaletica adeguata e interventi strutturali che garantiscano una mobilità in sicurezza. La speranza degli studenti è che la voce della comunità scolastica venga ascoltata e che il problema venga affrontato prima che si verifichino incidenti.Resta ora da attendere la risposta delle istituzioni a questa richiesta, che nasce dalla volontà di migliorare la qualità della vita urbana e garantire spostamenti sicuri per tutti.