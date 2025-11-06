Alleanze Educative-Esperienze generative oltre i confini: domani l'incontro a Corato

Venerdì 7 novembre, alle 14:30 è previsto l'avvio dell'incontro Alleanze Educative-Esperienze generative oltre i confini nell'Auditorium dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Federico II Stupor Mundi" di Corato (via Teano, 86). L'evento è promosso dalla Comunità Oasi2 San Francesco in collaborazione con Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Federico II Stupor Mundi", a moderare le attività in programma sarà l'Area Educazione e Orientamento della Comunità Oasi2 in questa giornata dedicata a una riflessione condivisa sull'educazione e la pedagogia con focus su metodologie innovative e ospiti che illustreranno esempi virtuosi in ambito educativo.Un'iniziativa che coinvolge ospiti del territorio regionale e nazionale e che si apre con i Saluti Istituzionali del Presidente della Comunità Oasi2 Vincenzo Rutigliano e prosegue con la presentazione dei progetti dell'Area Educazione Orientamento della Comunità Oasi2 da parte del responsabile Saverio Colasuonno a seguire gli interventi che permetteranno di entrare nel vivo della riflessione.Alle 15:00 è in programma Educare alla felicità: pratiche di benessere e comunità educante a cura di Alfonso D'Ambrosio Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Lozzo Atestino, Comuni di Lozzo Atestino, Cinto Euganeo e Vo', Nominato Miglior Docente Innovatore Italiano nel 2015 nel Global Junior Challenge, speaker al TEDx-Padova e TEDx-GELA, vincitore del premio "Bastai Prat" per la migliore ricerca nella didattica italiana in Fisica. Autore di cinque libri tematici e di più di venti pubblicazioni su riviste specializzate e oltre mille online. Negli ultimi anni si è occupato di formare i docenti delle scuole dell'Infanzia e Primaria su temi dell'Innovazione didattica e della Didattica delle Scienze utilizzando il Tinkering, il Coding e la Robotica Educativa, di ambienti di apprendimento e di formazione per docenti e dirigenti scolastici. Ha formato circa 14 mila docenti e dirigenti scolastici negli ultimi 17 anni e a dicembre 2023 è stato nominato, con annuncio alla Camera dei Deputati, tra i 100 leader per l'apprendimento, ovvero coloro che influenzano l'educazione italiana, dall'organizzazione no profit Ashoka (insieme a Daniela Lucangeli e Alessandro D'Avenia).A seguire è previsto l'intervento dal titolo Il bene comune come visione: sinergie e patti di comunità a cura di Pasquale Bonasora Presidente di Labsus – Laboratorio per la sussidiarietà APS, centro di ricerca fondato nel 2005 con lo scopo di promuovere studi e ricerche in merito al principio di sussidiarietà. Esperto nella costruzione dei processi di attivazione dei cittadini per la definizione di Patti di Collaborazione, consulente e formatore per enti pubblici, privati e del terzo settore nei processi di amministrazione condivisa e cura dei beni comuni.Dopo una breve pausa i lavori riprenderanno, alle 16:20 con una tavola rotonda dal titolo Buone pratiche: voci a confronto a cui prenderanno parte i dirigenti scolastici Gabriella Catacchio dell' Istituto Comprensivo "Pietro Mennea" di Barletta, Paolo Farina del Centro Provinciale Istruzione degli Adulti Barletta-Andria-Trani "Gino Strada", Savino Gallo dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Federico II Stupor Mundi" di Corato e Giovanni Cassanelli dell'Istituto Comprensivo "Rocca Bovio Palumbo D'annunzio" di Trani.Questo momento di confronto si concluderà con un dialogo aperto al pubblico per approfondire e condividere riflessioni emerse durante la giornata che si chiuderà con i saluti finali alle ore 17:45.L'evento è gratuito ed è aperto a tutta la comunità, per partecipare è necessario registrarsi al seguente link: