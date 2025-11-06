Liceo Artistico Corato
Liceo Artistico Corato
Eventi

Alleanze Educative-Esperienze generative oltre i confini: domani l'incontro a Corato

L'evento nell’Auditorium dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Federico II Stupor Mundi"

Corato - giovedì 6 novembre 2025 Comunicato Stampa
Venerdì 7 novembre, alle 14:30 è previsto l'avvio dell'incontro Alleanze Educative-Esperienze generative oltre i confini nell'Auditorium dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Federico II Stupor Mundi" di Corato (via Teano, 86). L'evento è promosso dalla Comunità Oasi2 San Francesco in collaborazione con Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Federico II Stupor Mundi", a moderare le attività in programma sarà l'Area Educazione e Orientamento della Comunità Oasi2 in questa giornata dedicata a una riflessione condivisa sull'educazione e la pedagogia con focus su metodologie innovative e ospiti che illustreranno esempi virtuosi in ambito educativo.

Un'iniziativa che coinvolge ospiti del territorio regionale e nazionale e che si apre con i Saluti Istituzionali del Presidente della Comunità Oasi2 Vincenzo Rutigliano e prosegue con la presentazione dei progetti dell'Area Educazione Orientamento della Comunità Oasi2 da parte del responsabile Saverio Colasuonno a seguire gli interventi che permetteranno di entrare nel vivo della riflessione.

Alle 15:00 è in programma Educare alla felicità: pratiche di benessere e comunità educante a cura di Alfonso D'Ambrosio Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Lozzo Atestino, Comuni di Lozzo Atestino, Cinto Euganeo e Vo', Nominato Miglior Docente Innovatore Italiano nel 2015 nel Global Junior Challenge, speaker al TEDx-Padova e TEDx-GELA, vincitore del premio "Bastai Prat" per la migliore ricerca nella didattica italiana in Fisica. Autore di cinque libri tematici e di più di venti pubblicazioni su riviste specializzate e oltre mille online. Negli ultimi anni si è occupato di formare i docenti delle scuole dell'Infanzia e Primaria su temi dell'Innovazione didattica e della Didattica delle Scienze utilizzando il Tinkering, il Coding e la Robotica Educativa, di ambienti di apprendimento e di formazione per docenti e dirigenti scolastici. Ha formato circa 14 mila docenti e dirigenti scolastici negli ultimi 17 anni e a dicembre 2023 è stato nominato, con annuncio alla Camera dei Deputati, tra i 100 leader per l'apprendimento, ovvero coloro che influenzano l'educazione italiana, dall'organizzazione no profit Ashoka (insieme a Daniela Lucangeli e Alessandro D'Avenia).

A seguire è previsto l'intervento dal titolo Il bene comune come visione: sinergie e patti di comunità  a cura di Pasquale Bonasora Presidente di Labsus – Laboratorio per la sussidiarietà APS, centro di ricerca fondato nel 2005 con lo scopo di promuovere studi e ricerche in merito al principio di sussidiarietà. Esperto nella costruzione dei processi di attivazione dei cittadini per la definizione di Patti di Collaborazione, consulente e formatore per enti pubblici, privati e del terzo settore nei processi di amministrazione condivisa e cura dei beni comuni.

Dopo una breve pausa i lavori riprenderanno, alle 16:20 con una tavola rotonda dal titolo Buone pratiche: voci a confronto a cui prenderanno parte i dirigenti scolastici Gabriella Catacchio dell' Istituto Comprensivo "Pietro Mennea" di Barletta, Paolo Farina del Centro Provinciale Istruzione degli Adulti Barletta-Andria-Trani "Gino Strada", Savino Gallo dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Federico II Stupor Mundi" di Corato e Giovanni Cassanelli dell'Istituto Comprensivo "Rocca Bovio Palumbo D'annunzio" di Trani.
Questo momento di confronto si concluderà con un dialogo aperto al pubblico per approfondire e condividere riflessioni emerse durante la giornata che si chiuderà con i saluti finali alle ore 17:45.

L'evento è gratuito ed è aperto a tutta la comunità, per partecipare è necessario registrarsi al seguente link:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=nMBx_4OHIUGGJqQMkCghRrmrxcLQiYpHsRjl23NIKphUQTlKQTVWRVpXMVIxMTNZVkY3UzZOWjAwUyQlQCN0PWcu&origin=QRCode&qrcodeorigin=presentation&route=shorturl
  • istituto Federico II
Al via i lavori messa in sicurezza della linea ferroviaria
5 novembre 2025 Al via i lavori messa in sicurezza della linea ferroviaria
I residenti di Via Bagnatoio scendono in strada, ma non è una protesta
5 novembre 2025 I residenti di Via Bagnatoio scendono in strada, ma non è una protesta
Altri contenuti a tema
Nessun marciapiede nei pressi della stazione di Corato Sud: gli studenti del "Federico II" chiedono interventi Vita di Città Nessun marciapiede nei pressi della stazione di Corato Sud: gli studenti del "Federico II" chiedono interventi Gli studenti sollecitano un'azione urgente per garantire sicurezza e accessibilità
A Corato Matteo Saudino, divulgatore filosofico e influencer Scuola e Lavoro A Corato Matteo Saudino, divulgatore filosofico e influencer Appuntamento fisstao per giovedì 8 maggio al liceo artistico Federico Stupor Mundi
Un tributo artistico al Venezuela: il bassorilievo in terracotta del Liceo Federico II Scuola e Lavoro Un tributo artistico al Venezuela: il bassorilievo in terracotta del Liceo Federico II Simboli e materiali raccontano la cultura venezuelana in un'opera scolastica  
Il "Federico II Stupor Mundi" di Corato nel progetto "Convivio Sonoro" Scuola e Lavoro Il "Federico II Stupor Mundi" di Corato nel progetto "Convivio Sonoro" Collaborazione avviata nell'ambito dei PCTO con l'artista terlizzese Paolo De Santoli
"Dateci i pantaloni": a Corato lo spettacolo sulla Resistenza delle donne Scuola e Lavoro "Dateci i pantaloni": a Corato lo spettacolo sulla Resistenza delle donne Si terrà nel liceo artistico "Federico II Stupor Mundi"
Presentata l'iniziativa "4 giorni su se7" Attualità Presentata l'iniziativa "4 giorni su se7" A Corato una residenza artistica gratuita per troupe cinematografiche indipendenti
Borse di studio della fondazione "De Benedittis", sabato la consegna Scuola e Lavoro Borse di studio della fondazione "De Benedittis", sabato la consegna Cerimonia in programma all'istituto "Federico II Stupor Mundi"
A Corato lo spettacolo "Dio c'è" contro la violenza sulle donne Cultura A Corato lo spettacolo "Dio c'è" contro la violenza sulle donne In scena la scrittrice e monologhista teatrale Daniela Baldassarra
“La Puglia che vogliamo”: prosegue il percorso di incontro e confronto di Enzo Mastrodonato
5 novembre 2025 “La Puglia che vogliamo”: prosegue il percorso di incontro e confronto di Enzo Mastrodonato
Macabra scoperta nelle campagne: tre asinelli morti abbandonati tra i rifiuti
5 novembre 2025 Macabra scoperta nelle campagne: tre asinelli morti abbandonati tra i rifiuti
La “Misericordia” a Corato: dalle origini al continuo operato dei volontari
5 novembre 2025 La “Misericordia” a Corato: dalle origini al continuo operato dei volontari
Addio ad Attilio Maldera, ex giocatore del Milan di origine coratine
4 novembre 2025 Addio ad Attilio Maldera, ex giocatore del Milan di origine coratine
NMC, via al progetto Women: dal 2026 il basket femminile torna a Corato
4 novembre 2025 NMC, via al progetto Women: dal 2026 il basket femminile torna a Corato
Scontro fra due auto sulla strada provinciale 231, una era stata rubata
4 novembre 2025 Scontro fra due auto sulla strada provinciale 231, una era stata rubata
A "Il Vecchio Gazebo " un viaggio con i professionisti del buon cibo
4 novembre 2025 A "Il Vecchio Gazebo" un viaggio con i professionisti del buon cibo
Giovani e politica: l’esperienza concreta del consigliere Giuseppe Di Bartolomeo
4 novembre 2025 Giovani e politica: l’esperienza concreta del consigliere Giuseppe Di Bartolomeo
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.