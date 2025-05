A Corato Matteo Saudino, divulgatore filosofico e influencer

L'I.I.S.S.e l'I.I.S.Sdi Corato sono lieti di annunciare che giovedì 8 maggio, alle ore 15:30, ospiteranno il professor, noto divulgatore filosofico e influencer, con un incontro intitolato "".Matteo Saudino, insegnante di filosofia e storia, è anche l'ideatore di, un popolare canale YouTube in cui spiega concetti filosofici e storici raggiungendo un vasto pubblico, soprattutto tra i giovani. Oltre alla sua attività di insegnante e divulgatore online, Saudino è autore di diverse pubblicazioni, tra cui, che testimoniano il suo impegno nel rendere la filosofia accessibile a tutti.Il professor Saudino condurrà un incontro dedicato a un tema di grande attualità e profondità:di Immanuel Kant. Attraverso la sua capacità comunicativa e la sua conoscenza filosofica, guiderà studenti, docenti e la comunità interessata in una riflessione sul celebre saggio kantiano e sulle sue implicazioni per il mondo contemporaneo.L'evento, promosso in sinergia dal Dipartimento di Storia e Filosofia e delle Scienze Umane del liceo classico e delle scienze umane e dal Dipartimento di Storia e Filosofia e Religione dell'I.I.S.S. "Federico II Stupor Mundi", sarà aperto dai saluti del dirigente scolasticodello Stupor Mundi e rappresenta un'importante occasione di approfondimento culturale e di stimolo al pensiero critico, in linea con la missione educativa dei due istituti di promuovere la conoscenza e il dibattito su temi fondamentali, quanto mai attuali.L'incontro sarà a entrata libera, fino a esaurimento posti, e si terrà nell'auditorium dell'I.I.S.S. coratino Federico Stupor Mundi, sito in via Teano, 86.