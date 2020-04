A Pasqua e Pasquetta aperte solo edicole, farmacie e distributori self service

Come già annunciato ieri, il Commissario Straordinario ha firmato l'ordinanza che dispone la chiusura di tutte le attività commerciali alimentari e non per le giornate di domenica 12 aprile e lunedì 13 aprile.La misura è stata ritenuta necessaria in quanto "l'apertura delle attività commerciali alimentari e non, durante le giornate di festa potrebbe indurre a spostamenti non strettamente necessari e pertanto causare possibili assembramenti, con prevedibile e incontrollato afflusso di persone presso le strutture di vendita durante le giornate di festa" - si legge nel testo dell'ordinanza "a tal fine si rende necessario sospendere le attività di vendita, allo scopo di ridurre al minimo il verificarsi del contagio del virus COVID-19".A Pasqua e Pasquetta resteranno aperte solo le rivendite di giornali, le farmacie, le parafarmacie e i distributori di carburante in modalità self service ricadenti sul territorio comunale."La presente ordinanza - scrive la dott.ssa Schettini - è finalizzata a tutelare e salvaguardare le esigenze primarie della collettività e che la stessa, pur sacrificando anche interessi giuridicamente protetti di soggetti determinati entro ragionevoli limiti temporali e con il rispetto di rigorose garanzie sostanziali e formali, mira a tutelare la salute pubblica in senso estensivo ed evolutivo in tutte le sue componenti essenziali.Le Forze di Polizia ed il Comando della Polizia Locale sono incaricati di disporre accertamenti per verificare l'osservanza della presente ordinanza. Il mancato rispetto delle disposizioni dettate dalla presente ordinanza sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000".