Accoltellamento nel centro ragazzo ferito, indagini in corso

Nella tarda serata di ieri un giovane è stato accoltellato per motivi ancora da chiarire.L'episodio, avvenuto in pieno centro nei pressi del ComuneIl fatto è accaduto intorno alle 22:00. Il ragazzo, la cui identità non è stata ancora resa nota, è stato ferito presumibilmente con arma da taglio.Al momento, le sue condizioni vengono definite serie, ma non sarebbe in pericolo di vita .Sulle dinamiche dell'accaduto vige il massimo riserbo.I Carabinieri di Corato sono intervenuti ed avviate le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e risalire all'aggressore o agli aggressori.Si stanno esaminando le telecamere di videosorveglianza presenti in zona e si stanno raccogliendo testimonianze da chiunque possa aver assistito all'evento o avere informazioni utili.Al momento, le cause dell'accoltellamento rimangono sconosciute. Non è chiaro se si sia trattato di un litigio finito male o di un atto premeditato.Le autorità non escludono alcuna pista e stanno lavorando per fare piena luce sull'episodioLa comunità attende risposte e confida nell'operato delle forze dell'ordine per individuare i responsabili e ristabilire la sicurezza.